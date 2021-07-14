لعلاقة ناجحة.. 6 نصائح لكسر الجمود والكسوف في بداية الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في بداية الزواج يسود الخجل بين الزوجين بعد وقت قصير من يوم الزفاف، من الطبيعي أن تظل متحفظًا، حيث لا يكاد الشريكان يعرفان بعضهما البعض، وفجأة يجتمعان بمنزل واحد.

ويعد كسر الجمود أمرًا صعبًا، يجب أن يكتشف الزوجان بالتأكيد بعض الوقت للاعتياد على بعضهما البعض، حتى يتمكنوا من الاستقرار بشكل مريح في حياتهما الزوجية.

إليك بعض الحيل القديمة التي تساعدك أنت وزوجك على كسر الجمود، وذلك وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

1- مشاركة الوقت معاً:

ليس هناك شك في أنه عندما تبدأن في قضاء الوقت معًا، ستتعرفان على تفضيلات ومراوغات وعادات بعضكما البعض، هذه مرحلة مهمة تساعد في خلق رابطة بين الشخصين، حاول أن تفهم أيضًا أهداف زوجتك وطموحاته.

2- تجنب الأماكن التقليدية:

لا تختار أماكن رسمية لموعد أو مطعم، اجعلها غير رسمية وحيوية، اذهب إلى مكان يشعر فيه كلاكما بالراحة ولن يضطر إلى التظاهر، سيساعدك أيضًا على الانخراط في محادثات واضحة.

3- التركيز في تفصيلها الصغيرة:

يمكنك أن تبدأ بإرسال لزوجتك بعض الزهور، الحلوى المفضلة لديها مع ملاحظة حب لبدء كسر الحاجز بينكم الإيماءات الصغيرة مثل هذه مهمة إلى حد كبير عندما لا يخرج كل منكما قبل الزواج.

4- الطبخ معاً:

يعد الطعام دائمًا خيارًا رائعًا للارتباط معًا، لا شيء يقرّب شخصين أكثر من تناول وجبة شهية، لا يمكن للطهي معًا إلا أن يجعله أفضل لأنكما ستحتاجان إلى تعاون كبير لجعل الوجبة لذيذة، سيؤدي ذلك إلى زيادة مهارات التوافق لديك وإفساح المجال لقضاء وقت ممتع في المستقبل.

5- اجمع الأصدقاء معًا:

يعتبر التواجد مع الأصدقاء طريقة رائعة لتعود على بعضكما البعض، حيث يساعدكم وجود أصدقاء من حولك على التخفيف وأن تكون أكثر صراحة فيما تشعر به وتفكر فيه، إن التخلص من الصمت المحرج بالنكات هو أفضل عمل يناسب الأصدقاء.

6- البحث عن هوايات مماثلة:

إذا كنت أنت وشريكك تشتركان في هوايات متشابهة، فهذا أمر جميل يؤدي الانخراط في أنشطة مماثلة إلى زيادة المحادثات حول هذا الموضوع، مما يؤدي إلى مزيد من الألفة بينكم.