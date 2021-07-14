كورونا اليوم: فائدة لقاح الإنفلونزا.. وهكذا تتعامل مع من لا يتبع إجراءات الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هكذا تتعامل مع من لا يتبع إجراءات الحماية من كورونا

وفقا لموقع timesofindia، هناك بعض النصائح التي يمكن تقديمها له مثل: لبس القناع يحمي أحبائك ويقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى، بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، فإن ارتداء القناع أمر بالغ الأهمية والمصدر الوحيد للحماية، تعليم أهمية التباعد الاجتماعي لتجنب موجة محتملة، ساعدهم على فهم كيف يمكن لممارسة السلوك المناسب والحصول على التطعيم أن يقلل من انتقال كوفيد.

كيف يمكن حماية أطفالك من كورونا حال الخروج

وفقا لموقع timesofindia، يجب تثقيف أطفالك حول المخاطر المحتملة للإصابة بالعدوى، لا تسمح لأطفالك بلمس كل شيء، اجعلهم يستخدمون معقمات اليد، تجنب الأماكن المزدحمة وتأكد من أنك وطفلك ترتدون القناع، حتى تتوفر لقاحات كوفيد للأطفال تجنب خروج أطفالك في الهواء الطلق.

فائدة لقاح الإنفلونزا حال الإصابة بكوفيد

توصلت دراسة جديدة إلى أن لقاح الإنفلونزا قد يوفر بعض الحماية من الآثار الشديدة لـ"كوفيد-19".

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي قبل الإصابة بفيروس كورونا قد يقلل من احتمالية الإصابة بعدوى شديدة في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يتمتع المرضى بدرجة معينة من الحماية ضد الآثار الشديدة المرتبطة بـ"كوفيد-19"، مثل السكتة الدماغية والإنتان والتخثر الوريدي العميق، وفقا لروسيا اليوم.

منظمة الصحة العالمية: سلالة دلتا من فيروس كورونا اكتشفت في 111 دولة وإقليم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان والأقاليم، التي تنتشر فيها سلالة "دلتا" شديدة العدوى لفيروس كورونا المستجد، ارتفع في الفترة من 6 إلى 13 يوليو بمقدار سبعة، وبلغ 111 دولة.

وتقول النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية: "يستمر فيروس (سارس – كوف -2) في الانتشار والتطور"، تم التأكيد على أن السلالات الأربعة المصنفة على أنها "متغيرات مثيرة للقلق" وهي "ألفا" و"بيتا" و"جاما" و"دلتا"، تظهر "عدوى شديدة"، وفقا لروسيا اليوم.