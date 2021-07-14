مهرجان كان في يومه الثامن: حضور لافت لعارضات الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:46 مساءً - لا تزال السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ74 هذا العام تستقطب أجمل الإطلالات. وفي جولة على أبرز الحضور يوم أمس، لفتنا حضور عارضات الأزياء اللواتي تألقن بفساتين فاخرة وجريئة.



كوكو روشا Coco Rocha

الصورة من صفحة كوكو روشا على انستغرام



عارضة الأزياء الكندية كوكو روشا البالغة من العمل 33 سنة، تألقت بفستان باللون الأحمر القاني يتميّز بقصّة أميرية وبصدره وكتفيه المصنوعة من الشبك. الفستان من مجموعة ديور كوتور Dior Couture، زيّنته العارضة بمجوهرات من الذهب الأبيض والماس من دار شوميه Chaumet.



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روز بيرترام Rose Bertram

الصورة من حساب catwalkbyl على انستغرام



العارضة البلجيكية الأصل روز بيرترام اختارت فستاناً باللون الأبيض من توقيع المصمّم اللبناني نيكولا جبران Nicolas Jebran، يتميّز بقصّته الضيقة وأكمام طويلة وذيل قصير، وتأتي ياقة الفستان واسعة وملتفة.

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باتريسيا كونتريراس Patricia Contreras

الصورة من حساب catwalkbyl على انستغرام



عارضة الأزياء والممثلة المكسيكية باريسيا كونتريراس اختارت فستاناً باللون الأحمر مزيّناً بكشاكش من الدانتيل على جانبيه من توقيع دار كريستوف غيلارم Christophe Guillarme.

نويل كابري بيري Noel Capri Berry

الصورة من حساب catwalkhautecouture على انستغرام



عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نويل كابري بيري اختارت فستاناً باللون الأصفر الفاقع من آشي ستوديو Ashi Studio، نسّقت معه أقراط متدلية ومرصّعة بالماس والزمرد.

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كارن وازن Karen Wazen

الصورة من حساب طوني ورد على انستغرام



المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن ارتدت فستانأً بتصميم مميّز من طوني ورد Tony Ward، يتميّز بقصّة الحورية مع صدر مصمّم بأسلوب مبتكر. وقد زادت من فخامة إطلالتها من خلال قطع المجوهرات التي تزيّنت بها من توقيع دار بولغري Bulgari.

كيمبرلي غارنر Kimberley Garner

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



مصممة الأزياء كيمبرلي غارنر تتألق مجدّداً بتصميم من رامي قاضي Rami Kadi حيث اختارت فستاناً بلون الأكوا، بكتفين منسدلتين ومزيّنتين بالكامل بالريش، ومطرّز بالترتر الملوّن وأحجار الكريستال .

ماريان فونسيكا Marianne Fonseca

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



عارضة الأزياء البرازيلية ماريان فونسيكا اختارت أيضاً من توقيع المصمّم اللبناني رامي قاضي Rami Kadi فستاناً باللون الأزرق الداكن، مؤلفاً من قسم علوي من الساتان وطبقات من الكشاكش عند أسفله. الفستان من مجموعة المصمّم لخريف وشتاء 2020.

درة زروق Dorra Zarrouk

الصورة من حساب طوني ورد على انستغرام



في إطلالة لافتة لها اختارت الممثلة درة زروق فستاناً مطرّزاً من دون أكمام من توقيع المصمّم اللبناني طوني ورد Tony Ward، أضفت عليه لمسة فخامة من خلال مجوهرات شوبارد Chopard التي تزيّنت بها.