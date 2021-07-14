إلهام الفضالة وشهاب جوهر يعلنان زواجهما.. «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الممثلة الكويتية الشهيرة إلهام الفضالة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك بعد إعلان خبر زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر، إذ حرص الثنائي على نشر منشورا عبر حساباتهم الرسمية لتأكيد خبر زواجهما، الأمر الذي أدى إلى تصدرهم التريند على السوشيال ميديا، كما توجه الكثيرون من محبيهم للبحث عن صورتهما سويا.

وحرصت الإعلامية الشهيرة «مي العيدان» على نشر صورة لـ إلهام فضالة وشهاب جوهر بملابس الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «ألف مبروك زواج إلهام فضالة وشهاب جوهر»، الأمر الذي أثار الجدل كثيرا عقب نشرها لتلك الصورة، وجعل المحبين يبحثون عن تفاصيل زواجهما.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل إعلان إلهام فضالة وشهاب جوهر زواجهما، حسب إعلانهما، كالتالي:

إعلان إلهام فضالة زواجها من شهاب جوهر

حرصت الممثلة الكويتية الشهيرة إلهام الفضالة على نشر صورتها بفستان الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة الممثل الكويتي شهاب جوهر، وعلقت عليها قائلة «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر»، وعقب نشرها لذلك المنشور، حرصت على إغلاق التعليقات الخاصة به، تجنبا للتعليقات غير اللائقة التي قد يرسلها الجمهور والمتابعون للمشاهير.

إعلان شهاب جوهر زواجه من إلهام الفضالة

كما حرص الممثل الكويتي شهاب جوهر على نشر نفس الصورة التي نشرتها الممثلة إلهام الفضاله من عقد قرانهما، وذلك عبر حسابه الرسمي عل موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليعلن بها زواجه من إلهام الفضالة، معلقا عليها قائلا «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، كما حرص على إغلاق التعليقات الخاصة بالمنشور أيضا، مثل ما فعلت إلهام الفضالة.