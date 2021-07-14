منع لاعبة كمال أجسام تركية من الصعود لمتن رحلة جوية بسبب ملابسها غير اللائقة.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار منع لاعبة كمال أجسام تركية، من ركوب طائرة تابعة لإحدى شركات الخطوط الجوية الأمريكية، والتي كانت متجهة أثناء رحلتها من ولاية ميامي إلى ولاية تكساس، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

سبب منع لاعبة أجسام تركية من ركوب طائرة أمريكية

ومُنعت اللاعبة التركية والتي تدعى دنيز سايبينار، البالغة من العمر 26 عاما، من الصعود على متن الطائرة، وذلك بسبب ملابسها شبه العارية، والتي وصفت بأنها غير لائقة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.

وخلال صعودها الطائرة، كانت ترتدي «دنيز»، قميصا باللون البني، و«هوت شورت» من الجينز، حيث قيل لها أنها ستسبب في إحداث حالة من الإزعاج للعائلات والأسر المتواجدة على متن الرحلة الجوية، إذ وصفها أحد الموظفين بكونها «شبه عارية».

اللاعبة تخرج عن صمتها في مقطع فيديو

وبعدما علقت لاعبة كمال الأجسام التركية داخل مطار دالاس فورث وورث الدولي، سرعان ما لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركة موقفها الحرج والصعب في مقطع فيديو، مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى مليون شخص، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الفيديو، ظهرت اللاعبة العشرينية وهي تبكي بشدة، قائلة بالإنجليزية: «لن تصدقوا على الإطلاق ما حدث معي في مطار تكساس».

وتابعت حديثها: «أنا لم أكن عارية، أنا فقد أفضل ارتداء الملابس التي تُظهر أنوثتي، ولا ارتدي ملابس تسئ إلى أي شخص، فأنا شخصية ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأدرك ما يمكنني ارتدائه وما لا، أنتوا متخيلين موقفي؟ أنا أشعر بالإهانة الشديدة، بسبب منعهم لي من الصعود إلى الطائرة بسبب شورت جينز، شكرا أمريكا لدعمها حريات المرأة».

قرار شركة الطيران

ومن ناحيتها، أصدرت شركة الطيران الخاصة والمسؤولة عن الرحلة الجوية، بيانا قالت خلاله بشان الواقعة: «رفضت الشركة صعود إحدى المسافرات من دالاس فورت وورث إلى ميامي، كما هو مُبين ومذكور في شروط النقل، فيجب على جميع الركاب ارتداء ملابس مناسبة على متن رحلاتنا».