خبيرة تجميل تحذر الفتايات من الوشم: «خطر ولا يذهب مع مرور السنوات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت هويدا نصار، خبيرة التجميل، من قيام بعض الفتايات برسم الوشم على أجسادهم بألوان لا تذهب مع مرور السنوات، وتكون تلك الألوان ذات درجة ثبات عالية تستمر لسنوات بسبب احتوائها على مادة الحديد، لأفته إلى أن «الحواجب» هي الشئ الأساسي في رسمة أي سيدة، ويجب عليهم جميعا الاهتمام بها، والتي يفضل أن تكون على طبيعتها.

وأضافت «نصار»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية «CBC»، أن «توريد الشفاه» يفضل إجراءه خلال فصل الصيف، وينتهي فترته بعد مرور 9 أشهر من إجراء العملية، ويتم فيها استخدام أبره معينه حتى يكون لون الفم مائل للون الوردي، «دلوقتي مبقاش مط، وممكن الصبح يتحط عليه نقطه فازلين وبس، ومش بيكون فيه ألم نهائي في العملية».

وأوضحت أنه ويفضل خلال فصل الصيف الاهتمام بنظافة البشرة، كما يمنع نزول البحر أو التعرض لأشعة الشمس مع وضع مساحيق للوجه بشكل مبالغ فيه، «لازم يبيقي الوش مغسول ومتنضف، وشرب الماء والامتناع عن المياه الغازية مع تقليل الكافيين خلال فصل الصيف مهم، والاهتمام بالعناية الصحية بشكل عام».

وأكدت أنه يفضل استخدام المرطبات الطبيعية كصابون الجلسرين والمستحضرات الطبيعية، والتي تحتوى على زيت اللوز أو اللبن أو الزبادي، «البنات الصغيرة أكبر غلطة بيعملوها لما بتطلعلهم حباية بيقشروها، وده بيعمل تلوث وممكن يعدي، وفتح مسام الجلد غلط وبيعمل بقع على الوجه».