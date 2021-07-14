غادة عبدالعال كاتبة مسلسل «عايزة أتجوز» تعلن تبنيها طفلا: «لقينا بعض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الكاتبة، غادة عبدالعال، كاتبة المسلسل الشهير، عايزة أتجوز، عن تبنيها لطفل يُدعى آدم.

وشاركت الكاتبة الشهيرة، تلك المناسبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال صورة تظهر كفي يديها ويد الطفل، مُعلقة: «4 سنين تفكير، سنة ونص ورق حكومي، 4 شهور بحث في أنحاء الجمهورية، لحد ما لقينا بعض».

وسرعان ما استقبلت الكاتبة غادة عبدالعال، المباركات والتهاني من متابعيها، متمنين لها حياة سعيدة بصحبة طفلها، جاءت على النحو التالي: «برافو عليكي خطوة جريئة»، «مبروك لآدم يا أم آدم»، «ربنا يخليهولك».

من هي غادة عبدالعال؟

- كاتبة مصرية وُلدت في 21 ديسمبر 1978 بالمحلة الكبرى.

- تعرف غادة نفسها في مدونتها بأنها:«أنا أمثل 15 مليون بنت من سن 25 إلى سن 35 واللي بيضغط عليهم المجتمع كل يوم عشان يتجوزوا مع إنه مش بإيديهم إنهم لسه قاعدين».

- بدأت مدونتها عايزة أتجوز في أغسطس 2006.

- ونشرت كتابها الأول عايزة أتجوز في فبراير 2009.

- ترجم كتابها عايزة أتجوز لعدة لغات أجنبية منها الإنجليزية والإيطالية والألمانية والهولندية والفرنسية.

- عرض لها في رمضان 2010 مسلسل عايزة أتجوز، من إخراج رامي إمام.

- عرض لها في رمضان 2014 مسلسل إمبراطورية مين، من إخراج مريم أبوعوف.

- كتبت في العديد من الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية.

- شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات في عدة دول عربية وأجنبية منها: الكويت، الإمارات، البحرين، المغرب، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا، النمسا، فرنسا، بولندا، الولايات المتحدة الأمريكية.

- فازت بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان الإعلام العربي لعام 2010 عن أفضل سيناريو لمسلسل كوميدي.

- فازت بجائزة «بوكر» الإيطالية كواحدة من الكتاب الشباب الذين تقرب أعمالهم بين الشرق والغرب.