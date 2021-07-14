«ليه بس الإحباط؟».. غضب أمهات طلاب الثانوية العامة بعد امتحان الجبر والهندسة الفراغية

القاهرة - سمر حسين - ماما

سيطرت حالة من الحزن الشديد على طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذى وصفوه بالصعب والمعقد، لاحتوائه على العديد من الأسئلة غير المباشرة، وترجمت حالتهم الأمهات بنوع من الغضب والاعتراض على مضمون الامتحان.

25 سؤال يتحل منهم 15 والباقى تعجيزي

اعترضت أمهات طلاب الثانوية العامة على مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية، إذ قالت نبيلة طه، ولية أمر طالبة شعبة علمي رياضة: «25 سؤال يتحل منهم 15 بس، وباقي الأسئلة تعجيزية، حتى الطلبة اللي حلت كل واحد إجابة مختلفة، ومحدش عارف الصح».

وقالت نهلة طارق، ولية أمر أخرى لـ«هُن»، إن الامتحان ضم 25 سؤالا، أحدها من منهج الصف الثالث الإعدادي، مشيرة إلى صعوبة 25% من أسئلة الجبر، قبل أن تتسائل: «ليه بس الإحباط اللي في الامتحانات ده»، على حد تعبيرها.

ورصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية للشعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، بعدما أكد أولياء الأمور صعوبة الامتحان، موضحة أن معظم الأسئلة انطوت على أفكار جديدة، مما استغرق وقتا طويلا في التفكير.

وأجمع أولياء الأمور عبر صفحة الائتلاف، على صعوبة الامتحان، إذ قال أحد أولياء الأمور:«الأفكار كلها ملتوية وبتاخد وقت طويل في الحل، أكثر حد حل ما بين 70 إلى 80% من الأسئلة، ومكنش في وقت يشوفوا باقي الامتحان»، وقال ولي أمر آخر: «الامتحان طويل والأسئلة لفة جدا وصعبة، ومحتاجة ساعة كمان وقت لحلها».

امتحان الجبر والهندسة الفراغية 120 دقيقة

انطلق صباح اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، وانطلقت لجان الامتحان في تمام الساعة 10 صباحا، واستمرت حتى 12 ظهرا، وحضر قرابة 100 ألف طالب، وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا «بابل شيت»، وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وجميع الأسئلة اختيار من متعدد.