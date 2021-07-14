نظف كبدك بشكل طبيعي.. 7 أطعمة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكبد يؤدي مجموعة متنوعة من المهام الأساسية، بدءًا من إنتاج البروتينات والكوليسترول والصفراء إلى تخزين الفيتامينات والمعادن وحتى الكربوهيدرات، لذا يعد الحفاظ عليه في حالة جيدة أمر مهم للحفاظ على الصحة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم، أفضل 7 أطعمة تساعد على تنظيف الكبد، كما أورد موقع "food.ndtv".

1- الثوم:

يحتوي على مركبات كبريتية معينة ضرورية لدعم الكبد وتنشيط إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم والفضلات من الجسم، كما يتكون أيضًا من السيلينيوم، وهو معدن مهم يساعد في إزالة السموم.

2- الخضروات الصليبية:

قد تساعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي وبراعم بروكسل في زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد، وحمايته من التلف، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد في الدم.

3- الأطعمة الغنية بالألياف:

إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والجزر والقرنبيط والشمندر والخضروات ذات الأوراق الخضراء وغيرها تسرع في التخلص من السموم في الجسم، مع توفير الدعم للجهاز الهضمي.

4- الشاي الأخضر:

يحتوي على مضادات الأكسدة النباتية المعروفة باسم بمضادات الاكسدة، وهي المركبات المعروفة بمساعدة الكبد والقضاء على تراكم الدهون في الكبد، لذا تناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم لضمان صحة الكبد.

5- الكركم:

من المعروف أن الكركم من أقوى التوابل التي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد من خلال الحماية من تلف الكبد وتجديد خلايا الكبد السليمة. كما أنه يساعد على زيادة إنتاج الصفراء ويحسن الأداء العام للمرارة، وهو عضو آخر لتنقية الدم.

6- الفواكه الحمضية:

مثل الليمون والجريب فروت والبرتقال غنية بمحتوى فيتامين سي ومضادات الأكسدة المعروفة بأنها منظفات قوية للكبد، كما أنها تعزز إنتاج إنزيمات إزالة السموم من الكبد.

7- الجوز:

مصدر غني للأحماض الأمينية المعروفة باسم الأرجينين التي تدعم تطهير الكبد، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الجلوتاثيون وأحماض أوميجا3 الدهنية التي تدعم أيضًا إزالة السموم من الكبد.