كريم فهمي وزوجته يخطفان الأنظار بإطلالة أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشر الفنان كريم فهمي مجموعة صور جديدة رفقة زوجته دانيا البناوي يشارك بها جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

وارتدى الفنان كريم فهمي قميص باللونين الأسود والرصاصي مع شورت باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته نظارة شمس باللون البني.

أما زوجته دانيا البناوي ارتدت فستانا باللون الأبيض، كت بدون أكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

وراتدت إكسسوارت مكونة من خاتم ومجموعة أساور وسلسلة، وتركت شعرها منسدلا.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مسلسل "الإختيار" ويشاركه في البطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.