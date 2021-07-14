"بتخرج مع أطفالك؟".. إليك كيف يمكنك حمايتهم من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ بداية الوباء، أثر فيروس كورونا الجديد على البالغين والأطفال جسديًا وعقليًا، في حين كان الأطفال في البداية أقل عرضة للإصابة بفيروس SARs-COV-2 ، لكن الآن هناك ارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإصابة بكوفيد بين الأطفال.

على غرار البالغين، عانى الأطفال أيضًا من أمراض جسدية وبعضهم كانوا بدون أعراض، وأصبحوا عن غير قصد ناشرين فائقين، الآن، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتذكرها أثناء الخروج واصطحاب أطفالك في نزهة أو لأي غرض آخر حمايتهم من كورونا نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

قم بتثقيف أطفالك حول المخاطر المحتملة للإصابة بالعدوى

تسببت COVID-19 في خسائر فادحة علينا جميعًا ، بما في ذلك الأطفال، بينما تظهر متغيرات جديدة بين الحين والآخر، من المهم أن نعلم أطفالنا بشأن الوباء ونشجعهم على اتخاذ احتياطات معينة، بهذه الطريقة، يمكننا احتواء التأثير السلبي للفيروس بكفاءة وكذلك الحفاظ على أطفالنا.

لا تسمح لأطفالك بلمس كل شيء

فيروس SARs-COV-2 مرض معد ومعدٍ، ينتشر عن طريق التلامس وكذلك من الأسطح الملوثة، هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن تطلب من أطفالك الابتعاد عن الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، لا تسمح لهم بلمس كل شيء ومراقبة تحركاتهم وذلك للمساعدة في منع الإصابة بالفيروس.

اجعلهم يستخدمون معقمات اليد

بصرف النظر عن غسل اليدين، يمكن أن تكون معقمات اليدين مفيدة للغاية عندما تكون أنت وأطفالك في الخارج، يمكنه تنظيف يديه والتخلص من الجراثيم والبكتيريا الضارة، إذا تُرك الأطفال دون مراقبة، فقد يلامسون الأسطح والأشياء الملوثة أو المصابة، مما قد يؤدي إلى الإصابة، لتجنب ذلك، تأكد من غسل أطفالك أيديهم بانتظام أو استخدام معقمات اليدين.

تجنب الأماكن المزدحمة وتأكد من أنك وطفلك ترتدون القناع

من المهم ملاحظة أن تقييد الخروج والبقاء في المنزل هو أفضل طريقة لاحتواء انتشار الفيروس، إنه يمكن أن يحميك أنت وأطفالك من الإصابة بالعدوى، ومع ذلك، إذا كان عليك زيارة الأماكن الخارجية، فتجنب الذهاب إلى المناطق المزدحمة وتأكد من ارتداءك أنت وطفلك للقناع.

حتى تتوفر لقاحات كوفيد للأطفال.. تجنب خروج أطفالك في الهواء الطلق

لم ينته الوباء بعد ولا يزال الأطفال عرضة للعدوى، نظرًا لأنهم ما زالوا غير مؤهلين للحصول على لقاحات COVID، لذلك حتى ينحسر تأثير الفيروس وتقل المخاطر، شجع طفلك على البقاء في المنزل خلال أوقات الأزمات، نظرًا لأن الفيروس لا يثني أحدًا، لا ترسل أطفالك للعب في الهواء الطلق، بل نظم ألعابًا داخلية ممتعة.