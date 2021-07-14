إطلالات اليوم: درة بمكياج قوي.. وآيتن عامر بتيشرت أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هدى الأتربي:

طلت الفنانة هدى الأتربي بتوب باللون الأسود كت بدون أكمام، مع بنطلون وجاكيت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- آيتن عامر:

وظهرت الفنانة آيتن عامر بتيشرت باللون الأبيض، مع جيب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا نعما، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا منصور:

كما ارتدت الفنانة رانيا منصور توب كت باللون البينك مع بنطلون باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

- هند عبد الحليم:

وتألقت الفنانة هند عبد الحليم بتيشرت باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- نسرين طافش:

أيضا طلت الفنانة نسرين طافش بفستان باللونين الأبيض والأخضر، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- درة:

كما تألقت الفنانة درة بفستان باللونين الموف والأسود، بقصة الكب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- هنا شيحة:

وطلت الفنانة هنا شيحة بشميز باللون الأبيض مزود بأكمام مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- لقاء الخميسي:

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستان باللون الأوف وايت، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللونين الأسود والذهبي وحذاء باللون الذهبي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- داليا مصطفى:

كما ظهرت الفنانة داليا مصطفى بفستان باللونين الموف الفاتح والأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.