برنامج سكر بنات: أقوى خلطات تفتيح البشرة والجسم قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:34 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك لتبييض بشرة الوجه والجسم قبل عيد الأضحى، فاختاري منها ما يناسبط وطبقيها فوراً.

قناع تفتيح بشرة الوجه

خلطات تفتيح البشرة

أنت بحاجة إلى حليب سائل،رز مطحون، نشاء وزبادي.

اخلطي المكونات جميعها بشكل جيد ثم طبقي القناع على بشرتك مدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي وجهك بماء فاتر.

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خلطة تفتيح الركب والأكواع

خلطة تفتيح الركب والأكواع

أنت بحاجة إلى عصير الليمون، زبدة الفول السوداني، العسل والقليل من الكركم.

اخلطي المكونات جميعها بشكل جيد ثم طبقي الخلطة على الركب أو الأكواع اتركيها مدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي المنطقة بشكل جيد بماء فاتر ومن بعدها رطبي بشرتك جيداً.

خلطة تفتيح بشرة الجسم

خلطة تفتيح بشرة الجسم

أنت بحاجة إلى عصير الليمون، وترمس مطحون.

اخلطي المكونات بشكل جيد ثم طبقي الخلطة كامل جسمك وقومي بتقشيريه بطريقة دائرية قبل الإستحمام.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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