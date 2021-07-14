تسريحات شعر نجمات مهرجان كان السينمائي 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:34 مساءً - سيطرت تسريحات الشعر الناعمة على إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74؛ حيث تألقت غالبيتهن بتسريحات شعر بسيطة وغير متكلفة، سواء تلك المنسدلة بأسلوب ناعم أو مجعّد، أو المرفوعة، وحتى تلك المضفرّة، نستعرضها لك في الصور الآتية:



تسريحات شعر ناعمة للنجمات في مهرجان كان السينمائي 2021

علا فرحات بتسريحة شعر ناعمة - الصورة من حسابها على إنستغرام



لورينا راي Lorena Rae بتسريحة شعر مسحوبة الى الخلف

لورينا راي Lorena Rae - الصورة من حسابها على إنتسغرام

تألقت عارضة الأزياء لورينا راي على السجادة الحمراء في حفل مهرجان كان السينمائي الـ 72، بتسريحة شعر منسدلة مسحوبة الى الخلف، مع فرق وسطي. وكانت هذه التسريحة خياراً موفقاً لإطلالتها بفستان مزين بالريش حول الأكتاف.



بيلا حديد بتسريحة الكعكة المرتفعة

بيلا حديد - الصورة من حساب جان بول غوتييه على إنستغرام

من جانبها، اختارت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، تسريحة شعر الكعكة المرتفعة بأسلوب لافت. أضافت هذه التسريحة على إطلالة بيلا المزيد من السحر والجمال؛ حيث برزت ملامح وجهها الجميل.

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جيسيكا شاستاين بتسريحة شعر ذيل الحصان

جسيكا تشاستاين Jessica Chastain- الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أووردز الإلكتروني

بدورها، اعتمدت النجمة جيسيكا شاستاين Jessica Chastain لإطلالتها بفستان أسود مكشوف الياقة، تسريحة شعر ذيل الحصان الجانبية وخصلات مموجة عريضة بأسلوب عفوي، مع الغرة الجانبية على جانب واحد من الوجه.



لوما غروث بتسريحة شعر مبللة

لوما غروث Luma Grothe - الصورة من حسابها على إنستغرام

من جهتها، اختارت النجمة لوما غروث Luma Grothe تسريحة شعر مبللة مسحوبة الى الخلف، مع الغرّة الجانبية المبللة بأسلوب الريترو . ولابراز جمال تسريحة شعرها، طبّقت مكياجاً لافتاً بألوان ترابية يتناسب وفق إطلالتها بالجمبسوت الذهبي.



أنجيل بتسريحة شعر نصف مرفوعة مع الغرّة الأمامية

المغنية أنجيل Angele - الصورة من حسابها على إنستغرام

أما المغنية أنجيل Angele فقد اختارت تسريحة شعر مستوحاة من حقبة السبعينيات؛ حيث اعتمدت تسريحة شعر ناعمة نصف مرفوعة مع الغرة الأمامية الكثيفة التي تغطي كافة الجبين. وحرصت أنجيل على تطبيق مكياج يتناسب مع تسريحة شعرها؛ إذ طبّقت مكياج عيون ممتد بأسلوب مجنّح الى خارج العين.

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كاميليا جوردانا بتسريحة شعر مجعد فوضوي

كاميليا جوردانا - الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام

النجمة كاميليا جوردانا Camelia Jordana أطلّت على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2021، بتسريحة شعر مجعدّ مرفوع بأسلوب فوضوي وعفوي، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه بطريقة عشوائية. ما منحها المزيد من الحيوية لإطلالتها.



فريدا آسن بتسريحة شعر ويفي عريض

فريدا آسن Frida Aasen - الصورة من حسابها على إنستغرام

من جهتها، اختارت فريدا آسن Frida Aasen، تسريحة شعر ناعمة منسدلة حول الأكتاف بأسلوب الويفي العريض، مما برز جمال لونها شعرها الأشقر وخصلاته المتطايرة بأسلوب لافت.



فاطمة المؤمن بتسريحة شعر كاريه

المؤثرة المغربية فاطمة المؤمن - الصورة من حسابها على إنستغرام

أما المؤثرة المغربية فاطمة المؤمن Fatima Almomen، اعتمدت تسريحة شعر الكاريه الناعمة مع الغرة القصيرة الجانبية. مما أبرز جمال فستانها الذي جاء باللون الفوشيا مع الياقة المفتوحة.

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