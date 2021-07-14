بصحبة زوجته من المالديف.. كريم فهمي يوجه نصيحة للمقبلين على شهر العسل (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان كريم فهمي، متابعي حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدة صور رومانسية تجمعه بزوجته، خلال قضائهما العطلة الصيفية في المالديف.

وأظهرت الصور «كريم» بإطلالة كاجوال، وزوجته بفستان أبيض مفتوح، وبسيط غير متكلف، وهم يستمتعان بالطبيعة في أجواء رومانسية.

ووجه كريم فهمي، رسالة إلى زوجته في تعليقه على الصور، قائلا: «استكشف العالم معك»، قبل أن يقدم نصحية لمتابعيه: «أرشح جزر المالديف لمن يقضون شهر العسل والعائلات، إنه أفضل ملاذ لإنعاش عقلك».

وغادر كريم فهمي، العرض الخاص لفيلم «العارف»، مساء أمس، بإحدى السينمات، داخل أحد المولات التجارية الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وتأتي مغادرة كريم فهمي، قبيل بدء العرض الخاص للفيلم، إذ حرص على الحضور لتقديم التهنئة لشقيقه الفنان أحمد فهمي، وكذلك أحمد عز، والتقاط الصور التذكارية معهما، قبل أن ينصرف لانشغاله بأمورٍ أخرى.