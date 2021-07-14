مفاجأة في فيديو تعذيب أم لبناتها.. «قومي الطفولة»: الواقعة قديمة ومفيش آثار ضرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو صادم انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة واسعة من الغضب، إذ ظهرت خلاله سيدة انتزعت من قلبها الرحمة، تنزع ملابس طفلتيها، وتعتدي عليهما بضرب مبرح، بل وثقت حفلة التعذيب الوحشية بكاميرا هاتفها، للانتقام من والدهما بعد الانفصال عنه، مرددة: «عيطوا أوي كل يوم من ده، تعالي وريني الضرب، كل يوم من ده»، وسط مطالبات من متداولي الفيديو، بسرعة ضبطها ومحاسبتها.

القومي للطفولة والأمومة يكشف مفاجأة

كشف مصدر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لـ«هن» أن الفيديو المتداول لتعذيب أم لبناتها، هو مقطع قديم يعود لما يقرب من عام مضى، موضحا: «الواقعة لها بلاغ في مارس ٢٠٢١، لكن الفيديو كان منذ أكثر من عام، وصدر قرار النيابة العامة في حينه بتسليم الأطفال للأم، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم والمحافظة عليهم، وعدم تعريضهم للخطر»، مشيرا إلى أنه لم يتبين آثار تعذيب على الأطفال في حينه.

الزوج يطالب بالبنات

قال هيثم البربري، والد الأطفال «ألين وأروى وأسيل وأريج»، اللاتي ظهر اثنتان منهن في ووالدتهن تضربهن في الفيديو، لـ«الوطن»، إنه شعر بالظلم والعجز فور رؤية بناته بتلك الهيئة، مؤكدًا أن القصة كلها بسبب خلافات زوجية عادية جدًا تحدث بين أي زوجين، لكن تطورت تلك الخلافات إلى أن حصلت الأم على حكم بالطلاق، ثم قام زوجها بالاستئناف على الحكم، ليعود مقدما قضية استيلاء على منقولات زوجية، فضلاً عن قضية تعذيب البنات، التي تحمل رقم 1855 لسنة 2021، واتهم الزوج زوجته السابقة بأنها تعاني من اضطرابات نفسية بسبب ما تفعله تجاه بناتها.