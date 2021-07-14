الامارات | ياس تستضيف طفل اميركي شجاع أنقذ شقيقته من هجوم كلب شرس

شكرا لقرائتكم خبر عن ياس تستضيف طفل اميركي شجاع أنقذ شقيقته من هجوم كلب شرس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جزيرة ياس، في أبوظبي، الطفل الشجاع بريدجر ووكر البالغ من العمر 7 سنوات مع عائلته. وكان بريدجر من ولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصدر عناوين الصحف العام الماضي لبطولته في إنقاذ أخته الصغيرة، حيث تعرض لإصابة في الوجه، بعدما تدخل لحماية شقيقته من عضة كلب شرس.

وزاربريدجروعائلته أهم المعالم السياحية الرائدة في الجزيرة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، هذا إلى جانب زيارة "كلايم أبوظبي"، وقصر الوطن.

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