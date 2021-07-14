بالشيفون واللامع والكلاسيك.. درة تخطف الأنظار من نجمات هوليود بمهرجان كان (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالتها البسيطة، وفساتينها المميزة التي تبرز جمالها، وملامح جسدها، استطاعت الفنانة التونسية درة، خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتألقت الفنانة التونسية، أمس، بفستان من الشيفون المُرصع بالتطريزات اللامعة باللون الموف، بدون أكمام، ومتداخل مع اللون الأسود، مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياج تُرابي مميز وغير متكلف، كما اعتمدت على المجوهرات البسيطة، مع حقيبة سوداء صغيرة.

ودونت «درة» على الصور التي التقطتها، وشاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «السجادة الحمراء الأسطورية»، مشيرة إلى إلى ماركة المجوهرات الراقية الأرجوانية التي ترتديها، وحقيبة اليد، ومصممة الفستان يمنى مصطفى.

درة تتألق في كان

لم تكن تلك الإطلالة الأولى التي تألقت بها الفنانة التونسية في مهرجان كان، حيث تألقت منذ البداية بفستان أبيض لامع، يشبه فساتين الزفاف البسيطة، كما تألقت في أحد العروض ببدلة كلاسيك باللون الأسود، قبل أن تخطفت الأنظار مؤخرًا، بفستان فاتح اللون، قصير مع اكستنشن، وان شولدر.