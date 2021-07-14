مريم أوزرلي تعود لرشاقتها بعد خسارة الوزن الزائد.. جلسة تصوير جديدة بملابس غريبة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة التركية مريم أوزرلي، لجلسة تصوير جديدة، أظهرت استعادتها لرشاقتها من جديد، بعد أن اكتسبت كثير من الوزن بعد زواجها وولادتها لطفلتها الثاني، لكنها استطاعت مع الوقت أن تخسر وزنها من جديد، كما بدا في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من آخر فوتوسيشن خضعت له.

وارتدت مريم أوزرلي، ملابس غريبة ظهرت بها في الصور، من بينها قبعة دائرية صغيرة حمراء الون، وتوب من اللون البرتقالي منفوش بكرانيش كبيرة، وبنطلون أبيض كلاسيك، ونسقت مع الملابس حذاء صندل مفتوح، وبلوزة من الكرانيش البرتقالي منفوشة للغاية من الأكتاف والصدر.

ووضعت مريم، ماكياج خفيف مع لون روج قوي وصارخ، من اللون الأحمر، واختارت وقفات لفتت إليها الأنظار بشدة خلال جلسة التصوير، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعلقيات، وكان الجمهور العربي حاضرا وأبدى إعجابه بإطلالة الفنانة التركية.

حمل مريم أوزرلي دون زواج

دائكا ما تشارك مريم أوزرلي جمهورها ومتابعيها، بصور لطفلتيها، حيث أنجبت الثانية من رجل مجهول دون زواج، فيما أنجبت طفلتها الأولى من رجل الأعمال جان أتيش، دون زواج أيضًا.

ووقت إعلان الفنانة التركية، حملها في طفلتها الثانية دون زواج، قررت إخفاء هوية والد الطفلة عن الإعلام، ما سبب صدمة للجمهور، بحسب موقع «hurriyet» التركي.

وصرحت مريم أوزرلي من قبل خلال كشفها عن حملها الثاني: «ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها، وهي منذ زمن طويل تريد أخاً، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة».

يشار إلى أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، أنجبت ابنتها الأولى «لارا» بنفس الطريقة وبدون زواج، ما يضعها في محل انتقادات لا تنتهي.