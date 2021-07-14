كبر وملامحه اتغيرت.. كيف أصبح شكل طفل أغنية «بابا فين» لـ هيفاء وهبي؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب مرور أكثر من 13 عاما، على طرح الكليب الشهير لأغنية «بابا فين»، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عام 2008، الذي دارت قصته في إطار حديث متبادل بين الأم وطفلها، ظهر بطل الكليب اللبناني «جاد جابر» الذي جسد دور الابن، في مقطع فيديو عبر تطبيق الفيديوهات «تيك توك».

وظهر بطل الكليب الذي بات شابا، خلال مقطع الفيديو القصير، وهو يُذكر متابعيه بالكليب ودوره فيه، ما أثار تعجب كثيرين، بسبب تغير ملامحه، واختلافها تمامًا.

@jadjaber67 #بابا_فين #لبنان #هيفاءوهبيoriginal sound - Jad JaBer

@jadjaber67 اهم شي اخر سؤال #بابا_فين #لبنانToo late posted and forgot to add OG music sorry - ishiniw

وعلى الفور تفاعل متابعيه من خلال التعليقات التي تضمنت عددا من الأسئلة عن الشاب وعمره حينما شارك الفنانة اللبنانية في الكليب، وعن علاقته بها، إذ كتبوا: «كان عمرك قد إيه؟»، و«أنت كبرت وهيفاء صغرت»، «إزاي شاركت هيفاء».