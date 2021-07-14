الامارات | كريم عبدالعزيز يزيح تامر حسني من الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز يزيح تامر حسني من الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح الفنان المصري كريم عبدالعزيز بفيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، تامر حسني بفيلمه «مش أنا» إلى المركز الثاني، حيث لم يحقق الفيلم في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي سوى 6 ملايين جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم خلال الأسابيع الثلاثة إلى 25 مليون جنيه، بفارق كبير جاء فيلم «أحمد نوتردام» في المركز الثالث بإيرادات 267 ألف جنيه، وعلى مدار 9 أسابيع في دور العرض لم يحقق الفيلم أكثر من 19 مليون جنيه.



وتصدّر فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» قائمة إيرادات الأفلام المصرية في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم حاجز 11 مليون جنيه في أول أسبوع عرض، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

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