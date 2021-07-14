كيف تتعامل مع الأشخاص الذين توقفوا عن اتباع إجراءات الحماية من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن كوفيد -19 ليس مجرد مرض سوف يتضاءل على مدى فترة من الزمن، لقد كان بيننا منذ أكثر من عام الآن ولا يزال يؤثر على صحتنا ورفاهيتنا العقلية بعدة طرق، بينما طور العلماء والخبراء لقاحات وعلاجات علمية لنفس الأمر، من المهم أن نقوم كأفراد بدورنا في الحد من انتشار العدوى، إلى جانب ذلك، تقع على عاتقنا أيضًا مسؤولية التحقق من أولئك الذين يهملون بروتوكولات السلامة في مواجهة COVID.

إليك كيف تتعامل مع الأشخاص الذين توقفوا عن اتباع الإجراءات الاحترازية وفقا لموقع timesofindia.

موجات فيروس كورونا كانت درساً، لكن هل تعلم الناس منها شيئاً؟

أبرزت موجات فيروس كورونا ليس فقط عدم القدرة على التنبؤ بالفيروس، ولكن أيضًا الضرر الذي يمكن أن تسببه متغيرات كوفيد والإهمال، لقد أحدثت تحديًا لا يمكن تصوره لحياة الناس وسبل عيشهم وألحقت أيضًا خسائر فادحة بالبنية التحتية الطبية.

في حين أنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها التراجع عن الماضي، يمكننا بالتأكيد التعلم منه وتجنب المخاطر المحتملة في المستقبل، في الوقت الذي تكون فيه إمكانية حدوث موجة جديدة من COVID قيد المناقشة والتكهنات، فمن الأهمية بمكان أن نعيد النظر في الأخطاء التي ارتكبناها ونمنع زيادة أخرى في حالات كورونا.

تلقيت التطعيم أم لا، هل يجب الاستمرار في لبس الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي؟

التطعيمات هي الأساس ليس فقط لأنها تحميك من الالتهابات الخطيرة، ولكنها يمكن أن تساعد أيضًا في احتواء انتشار الفيروس، ومع ذلك، حتى بعد التطعيم الكامل، لا يزال بإمكانك الإصابة ولكن أقل عرضة للإصابة بالمرض.

ومع ذلك، بينما لا يزال بإمكانك الإصابة بالفيروس، يمكنك أن تكون ناشرًا محتملاً وناقلًا بدون أعراض، وهذا بدوره يضع كل من حولك، وخاصة أولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة والذين لم يتم تطعيمهم بعد، تحت مخاطر كبيرة، ولهذا السبب يجب عليك الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية بأي ثمن.

كيف تتعامل مع الأشخاص الذين لا يتبعون إرشادات كوفيد؟

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء عدم ارتداء الأشخاص لأقنعتهم، يمكن أن يكون ذلك لأن الناس يجدون الأقنعة غير مريحة أو واثقين جدًا من أنهم لن يصابوا بالفيروس، ولكن بالنظر إلى أنه حتى الأشخاص الملقحين بالكامل يمكن أن يصابوا بالعدوى، فلا ينبغي الاستهانة بارتداء الأقنعة، بينما يفهم بعض الناس خطورة الموقف، يميل البعض الآخر إلى الإهمال، ومع ذلك، إذا صادفت أي شخص لا يرتدي أقنعة أو لا يتبع البروتوكولات المناسبة، فإليك بعض النصائح التي يمكنك تقديمها له.

لبس القناع يحمي أحبائك ويقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى

بخلاف حمايتك من العدوى الخطيرة، فإن ارتداء القناع يحافظ على سلامتك أنت وأحبائك، إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى ويمكنها أيضًا الحد من انتشار الفيروس.

بالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، فإن ارتداء القناع أمر بالغ الأهمية والمصدر الوحيد للحماية.

تعليم أهمية التباعد الاجتماعي لتجنب موجة محتملة

لقد تعلمنا كيف يمكن للتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي وممارسة النظافة الجيدة أن تساهم جميعها في ضمان سلامتنا، مع ظهور متغيرات جديدة بين الحين والآخر، من المهم أن نحد من رحلاتنا وأن نبقى في المنزل لأطول فترة ممكنة حتى ينتهي الوباء.

الأشخاص الذين لا يحتفظون بمسافة اجتماعية، يجب عليك تذكيرهم بمدى خطورة الفيروس وكيف يمكن أن يقلل الحفاظ على المسافة من خطر انتقال العدوى من شخص لآخر، هذا يمكن أن يساعد في تجنب الموجة المحتملة.

ساعدهم على فهم كيف يمكن لممارسة السلوك المناسب والحصول على التطعيم أن يقلل من انتقال كوفيد

عالمنا مليء بجميع أنواع الناس، في حين أن البعض هم من الشباب، يتمتعون بصحة جيدة وقوية، هناك من هم كبار في السن، ولديهم أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا وأيضًا أولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة، ومع ذلك، في حين أن بعض الناس قد يعتقدون أنهم يتمتعون بلياقة بدنية وأقل عرضة للإصابة بعدوى COVID ، فإن الخبراء يقترحون خلاف ذلك ويوصون باتخاذ تدابير مناسبة وتلقيح نفسك، في الوقت نفسه، حتى لو كنت صغيرًا أو مُلقحًا، لا يوجد ضمان بعدم قدرتك على الإصابة بالفيروس، ولهذا السبب يمكنك تعريض الآخرين، أي الأشخاص الأكثر ضعفًا، للخطر.