طرق للتألق بإطلالة كاجوال عصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تعد إطلالة الملابس الكاجوال طريقة رائعة للتعبير عن الذات وإبراز شخصيتك وصفاتك الفريدة وإعطاء الآخرين فكرة عن هويتك الحقيقية.

واستنادا إلى مبدأ الاستقلالية، لا تقتصر إطلالة أسلوب أزياء الشارع على مزايا الراحة والتعبير الفريد عن الذات فحسب، بل تساعدك على اكتشاف هويتك الخاصة. وسواءً كنت تبحث عن تغيير أسلوبك أو مجرد تحسين تشكيلة الجينزات والبلوزات الخاصة بك، يقترح خبراء ماكس 6 طرق للقيام بذلك بسهولة:

1- معظم الشابات ليس لديهن أسلوب محدد عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس؛ حيث ينتقين ويخترن من بين الأزياء الأخرى، التي تجعل أسلوب كل شخص فريدا. يمكنكِ ارتداء شورت أسود مع تي شيرت مطبوع عليه أزهار زاهية لإضفاء لمسة من الحيوية على إطلالتك اليومية.

2- بالنسبة للنساء، اللواتي يعرن اهتماما خاصا بصيحات الموضة، فإن الفساتين القصيرة ذات الطباعة الجريئة ستساعدهن على استحضار أسلوب الثمانينيات الانتقائي للظهور بإطلالة عصرية.

3- يمكن للمرأة، التي تعشق الألوان الفاتحة، أن تمزج عناصر من الطراز العصري مع الملابس الكلاسيكية للحصول على مظهر فريد وأنيق. ويمكنكِ ارتداء بلوزة بلون أزرق فاتح مع شورتات وأحذية رياضية متطابقة لإضافة لمسة عصرية إلى مظهرك.

4- إن الشعور بالراحة عند ارتداء الملابس يعد أمرا هاما لبعض النساء؛ حيث إنهن لا يفضلن أن يرتدين ملابس تسبب لهن بعض الازعاج أو تقيدهن بأي شكل من الأشكال. ويمكنكِ اختيار شورت ناعم مع بلوزة تحتوي على بعض الشعارات أو الكتابات الخفيفة لإطلالة مريحة تجمع بين الراحة والأناقة.

5- في حين أن بعض الرجال قد لا يحبون بالضرورة الكثير من الألوان، إلا أنهم يحبون الملابس، التي تحتوي على شعار جيد أو أو دراجة نارية أو مطبوعات خفيفة. يمكنك ارتداء تي شيرت غير تقليدي مع شورت لمظهر صيفي متعدد الاستخدامات.

6- من المهم للرجال ارتداء بعض القمصان مع إبقاء التصميمات بسيطة. وتعتبر الألوان العادية من العناصر الأساسية لسبب ما، ولكن لا ينبغي أن نجعل منها مملة. يمكنك ارتداء البناطيل المريحة والخروج والاستمتاع بوقتك.