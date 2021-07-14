فساتين زفاف بقصّة الحوريّة لإطلالة رومانسية حالمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - مع بداية كل موسم جديد، تقدّم إلينا الدور العالمية مجموعات غنيّة من فساتين الزفاف التي تتنوّع بقصّاتها وألوانها وأقمشتها... بما يتناسب مع شخصية كل عروس وذوقها. وموسم ربيع وصيف 2021 كان حافلاً بالتصاميم التي شكّلت دليلاً شاملاً لعروس الموسم. ولعلّ قصّة الحوريّة كانت أبرز التصاميم التي زيّنت مجموعات فساتين الزفاف لهذا الصيف.

تابعي المزيد: ملابس العروس في أول أسبوع من الزواج



فستان زفاف من Alyne by Rita Vinieris

فستان زفاف من ألين باي ريتا فينييريس



قدّمت علامة ألين باي ريتا فينييريس Alyne by Rita Vinieris فستان زفاف بقصّة الحورية وبتصميم ناعم ذات ياقة على شكل حرف V تزيّنه التطريزات من الأعلى إلى الأسفل ومرفقاً بذيل قصير من التول متداخل مع قماش الفستان.

تابعي المزيد: فساتين خطوبة من وحي النجمات العربيات



فستان زفاف من Atelier Pronovias

فستان زفاف من أتيلييه برونوفياس



تتميّز تصاميم علامة أتيلييه برونوفياس Atelier Pronovias بتنوّعها وفخامتها بما يتناسب مع مختلف الاذواق والشخصيات. وقد قدّمت العلامة قصّة الحورية بأسلوب أنيق ومحتشم مع أكمام طويلة وياقة على شكل V. ويأتي الفستان مرفقاً بذيل قصير مؤلف من ثنيات ناعمة.

تابعي المزيد: فساتين زفاف بأكمام منفوخة لعروس 2022



فستان من Ines by Ines Di Santo

فستان من إيناس باي إناس دي سانتو



للوهلة الأولى تشعرين وكأن هذا الفستان يتألف من جزئين منفصلين تماماً، فالجزء العلوي مطرّز بكامله مع أكمام رفيعة وناعمة، أما الجزء السفلي فهو عبارة عن قماش التول الناعم الذي عادة ما يميّز فساتين الأعراس.

تابعي المزيد: فساتين زفاف مرصّعة بالأحجار للحفلات الضخمة



فستان زفاف من Justin Alexander

فستان زفاف من جاستن ألكسندر



بتصميم ملكي فاخر قدمت علامة جاستن ألكساندر فستان زفاف بقصّة حورية البحر مطرّزاً من أعلاه حتى أسفله. يأتي هذا الفستان بأكمام طويلة مصنوعة من الشيفون مع تطريزات غنيّة، وبياقة على شكل حرف V.