كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:48 مساءً - تعتمد الكثيرات من النساء أثناء سفرهن للخارج على العبايات الملونة، فهي من التصاميم الأنيقة التي تناسبكِ أثناء السفر، ولكثرة التصاميم المريحة والعملية التي تناسبكِ بأجواء السفر نختار لك اليوم عدة أفكار من المؤثرات الخليجيات على وسائل التواصل الاجتماعي.



عبايات ملونة للسفر للخارج



منى أشرف بعبايات ملونة كاجوال

منى أشرف بعباية صيفية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد اليوتيوبر السعودية والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، منى أشرف، على تنسيقات العبايات الكاجوال الملونة في إطلالاتها اليومية، وللسفر نختار لكُنَّ منها عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية زهرية ناعمة بأكمام ضيقة مع حجاب أبيض وحذاء رياضي، ونسقت في إطلالة أخرى عباية بيضاء مطرزة باللون الفيروزي والأصفر على شكل خطوط عريضة طولية في منتصف التصميم وأطراف الأكمام، وأكملت اللوك بحجاب باللون البرغندي وحذاء رياضي أبيض مطبع بعدة ألوان، واختارت عباية بدرجة الباستيل الأخضر مطرزة بالأبيض والأخضر مع قماش الساتان في الأطراف، وأكملت اللوك باكسسوارات فضية مميزة لليدين.

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خديجة أشرف بعبايات بألوان داكنة

خديجة أشرف بعباية بنية عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تختار الممثلة السعودية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خديجة أشرف، عباياتها باللون البني بمختلف تدرجاته؛ لمنحها أناقة عصرية تليق بمختلف الإطلالات، ومن أبرز إطلالاتها ارتدَتْ عباية عملية بقَصَّة المعطف في الجزء العلوي من التصميم، ومصممة بخطوط طولية باللون البني مع حجاب من الشيفون وحذاء بكعب أسود، وظهرت بعباية بدرجة داكنة من اللون البني مطرزة بالأبيض في أطراف الأكمام والجزء السفلي من التصميم، لمنحها أناقة عصرية تليق بإطلالات السفر.

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عبايات صيفية للنحيلات من مروة

عباية صيفية للنحيلات من مروة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ المؤثرة الإماراتية، مروة، إلى اختيار عباياتها بالألوان الفاتحة التي تليق بفصل الصيف، وتُظهرها بأناقة عصرية تُبْرِز قوامها النحيل بشكل مثالي، ومنه أطلت بعباية بدرجة الباستيل البنفسجي مع فستان بنفسجي واكسسوارات من الجلد، وتألقت بعباية بيضاء مطرزة باللون الفضي على شكل خطوط وأشكال هندسية في أطراف التصميم، مع حذاء بكعب ذهبي وحقيبة من الجلد البني، كما تزينت بعباية بدرجة فاتحة من الزهري مع فستان أبيض وحذاء بكعب لامع.

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عبايات ملونة مناسبة للأمهات من عزة المغيري

عزة المغيري بعباية برسومات ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضِّل الكثيرات من الأمهات اعتماد العبايات الملونة الواسعة في إطلالاتهن للسفر، ومنهن الإعلامية وصانعة المحتوى، عزة المغيري؛ حيث اختارت عباية بدرجة الأصفر الكريمي مطرزة باللونين الأسود والبني، مع إطلالة كاجوال بالجينز الواسع، ونسقت فستاناً فوشيا مع عباية زرقاء وحجاب أزرق بدرجة داكنة، وأكملت اللوك باكسسوارات من الجلد، وأطلت بعباية عملية بدرجة البيبي بلو مع تنورة بليسيه وبلوزة من الشيفون، لخيار مريح وأنيق مناسب للأمهات.



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