5 منظمات إقليمية ودولية تبحث تأثير كورونا على عمل الأطفال بالدول العربية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعقد كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة العمل الدولية، في 4 أغسطس 2021، ندوة عربية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية وجائحة كورونا"، بمشاركة الآليات الوطنية المعنية بالطفولة وممثلي أطراف الإنتاج والمنظمات ذات العلاقة والخبراء والإعلام.

وتهدف الندوة إلى التعريف بتأثير وتداعيات جائحة كورونا على عمل الأطفال عالميا وعربيا، والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها، حتى لا تصبح الأزمة ذريعة للدفع بمزيد من الأطفال إلى سوق العمل، ومناقشة كيفية الحفاظ على المكتسبات التشريعية والإجراءات الحمائية للحد من عمل الأطفال، والتركيز على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا.

وتناقش الندوة عددا من المحاور، أبرزها الفجوة الرقمية والتعليم عن بعد وارتباط ذلك بعمل الأطفال في ظل جائحة كورونا، وتقييم الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على عمل الأطفال، إلى جانب استجابات الحماية الاجتماعية، وأثرها على الحد من فقر الأطفال وارتباط ذلك بعمل الأطفال في ظل جائحة كورونا.

يشار إلى أن هذه الندوة العربية تأتي استكمالا ومتابعة لنتائج وتوصيات دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أعدها الشركاء عام 2019، وتماشيا مع توصيات لجنة الطفولة العربية، واتساقا مع التحركات الإقليمية الرامية إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتواصلا مع جهود الشركاء في تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، وبذلا للمزيد من المساعي الحثيثة نحو حماية حقوق الأطفال العاملين، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، ومع ماورد في أهداف التنمية المستدامة، وسعيا نحو بلورة رؤية وخطة عربية شاملة، للحد من الانتهاكات المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال.