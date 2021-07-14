فوائد جنين القمح.. كنز غذائي يزيد القدرة الجنسية للرجال ويقوي المناعة للجميع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتميز جنين القمح بالعديد من الفوائد لجهاز المناعة، إذ يفيد مختلف أجهزة الجسم، وجنين القمح جزء صغير موجود في مركز حبة القمح، ويعتبر من الأجزاء المهمة المسؤولة عن تكاثر نبات القمح وإنتاج حبوب قمح جديدة، لذلك يعد كنزا غذائيا مهما عند تناوله بعد طحن حبوب القمح لإنتاج الطحين، ويمتاز جنين القمح بالعديد من الفوائد، إذ يساعد على إنتاج الطاقة والبروتين والدهون والألياف الغذائية والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك وحمض الفوليك وغيرها من مصادر الطاقة للجسم، ونوضح في التقرير التالي فوائد جنين القمح، كما ذكرها موقع «Web Md».

فوائد جنين القمح مع العسل

تقوية جهاز المناعة:

إضافة القليل من جنين القمح على المنتجات الغذائية، يساعد على منح جهاز المناعة القدرة على العمل بكفاءة ومقاومة الأمراض المختلفة، خاصة أمراض القلب والسرطان.

يحتوى جنين القمح على نوع خاص من البروتينات، يساعد على زيادة الأنشطة المضادة للأكسدة في الجسم، ومقاومة الجذور الحرة المسببة للأمراض.

مقاومة مرض السكر:

يحتوى جنين القمح على منسوب عالي من حمض الفوليك، يجعله عاملًا مساعدًا للوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

مضاد للسرطان:

إضافة جنين القمح للمنتجات الغذائية، يساعد في التقليل من فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة، كما يساعد في قتل الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم.

صحة القلب:

يساهم جنين القمح، في تقليل الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، وتحسين صحة القلب.

الجهاز الهضمي:

يحتوى جنين القمح على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على التخلص من الفضلات والسموم، كما يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وعسر الهضم والوقاية من الإمساك.

مفيد للبشرة:

يعمل جنين القمح على مقاومة الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر ويمنع ظهور التجاعيد، كما أنه يجدد خلايا الجلد التالفة، ويعمل على ترطيب البشرة والوقاية من حساسية الجلد، وعلاج الجروح والمساعدة على التئامها، لاحتوائه على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة.

جنين القمح للشعر:

يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة التي تساعد على منع تساقط الشعر وزيادة كثافته، كما يزيد من حيوية الشعر ولمعانه.

ويساعد جنين القمح على تنشيط الدورة الدموية في الجسم والقضاء على الشعور بالكسل والإرهاق.

ويحتوي على نسبة عالية من البروتين الهام لنمو الأطفال وللأشخاص الرياضيين.

فوائد جنين القمح للرجال

زيادة القدرة الجنسية:

يساعد جنين القمح على زيادة القدرة الجنسية للرجال، لاحتوائه على العديد من المعادن الهامة للجسم.

فوائد جنين القمح للعضلات

تناول 50 جراما من جنين القمح يوميا، يساعد في بناء العضلات الأمامية بالقدمين، إضافة إلى عضلة القلب.

فوائد جنين القمح للتخسيس

يساعد تناول جنين القمح على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، كما أنه يساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم بدرجة عالية، لاحتوائه على مواد مثل: نياسين اولثيامين، ما يؤدى إلى إنقاص الوزن، لذلك يعتبر من الأغذية المثالية في أنظمة الرجيم.