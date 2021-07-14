منها شرب الحليب.. 7 عادات يومية تؤدي إلى سقوط أسنانك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوصول للابتسامة المثالية يبدأ بأسنان نظيفة مرصوفة، خالية من التسوس، وهو ما يسعى له معظم البشر، خاصة الفتيات اللاتي قد يلجأن لعمليات الزرع والتركيب، والحرص على جلسات التبييض والتلميع بشكل مستمر.

وعلى الرغم من المحاولات للحفاظ على الأسنان، إلا أن هناك بعض العادات والسلوكيات اليومية، التي تؤدي لتساقط الأسنان الأساسية وخسارتها، بحسب الدكتورة سمر جمعة، طبيبة الأسنان.

7 تصرفات يومية تدمر الأسنان

توضح الدكتورة سمر جمعة، خلال حديثها لـ«هن»، بعض السلوكيات التي يفعلها كثير من الناس في يومهم، وتتسبب دون دراية منهم في تساقط الأسنان مع مرور الوقت، وهي:

عدم تنظيف الجير بشكل دوري

من الضروري المواظبة على إزالة جير الأسنان مرة كل عام على الأقل، بهدف تنظيفها والمحافظة على قوتها ومظهرها.

مضمضة الأسنان

رغم أن المضمضة مطلوبة لتنظيف الفم والأسنان، إلا أن المضمضة يوميا وبشكل متكرر ومستمر، قد تضعف الأسنان وتصل بها إلى التساقط.

التدخين

التدخين يعد واحد من أكثر العوامل التي تؤدي إلى تساقط الأسنان الأساسية، خاصة أنه يتسبب في التهاب اللثة وتطوره إلى مرحلة مزمنة.

بعض الأمراض المزمنة

مريض السكر والضغط والكلى، من المحتمل أن تتساقط أسنانه، لأن تداعيات المرض تؤثر بشكل مباشر على الأسنان، إذ تجعلها ملتهبة وحساسة للغاية.

تناول الحليب ومنتجات الألبان قبل النوم

تناول الحليب ومنتجات الألبان قبل النوم مباشرة، من العوامل المؤدية إلى تساقط الأسنان، لأنها من العناصر التي تتخمر، ومع غلق الفم تتكون بكتيريا «تأكل في الأسنان».

تناول الحلويات بشكل متقطع

رغم المشاكل التي تسببها الحلويات من تسوس الأسنان، إلا أنها تتضاعف حال تناولها أكثر من مروة على مدار اليوم، لذا يفضل تناول الحلوى مرة واحدة، ثم تنظيف الأسنان جيدا.

الأكلات السريعة

تلعب الأكلات السريعة، دورا رئيسيا في إضعاف لأسنان وتساقطها على المدى البعيد، خاصة أنها تحتوي على نسب كربوهيدرات عالية، تزيد من الأحماض في الفم، وتضر بشكل مباشر مينا الأسنان.