الامارات | «كراون» و«ماندالوريان» أبرز المرشحين لجوائز إيمي هذا العام

شكرا لقرائتكم خبر عن «كراون» و«ماندالوريان» أبرز المرشحين لجوائز إيمي هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر مسلسلا (ذا كراون) «التاج» و(ذا ماندالوريان) «الماندالوريان» الترشيحات لجوائز إيمي التلفزيونية المرموقة.

وجاءت إتش.بي.أو وإتش.بي.أو ماكس في صدارة الشبكات المرشحة للجوائز إذ ترشحت لنيل 130 جائزة تليها «نتفليكس» التي ترشحت لاقتناص 129 جائزة.

ومن بين المسلسلات المرشحة لجائزة أفضل مسلسل درامي هذا العام (ذا كراون) «التاج» و(بريدجرتون) ومن بين الأعمال المرشحة لجائزة أفضل مسلسل كوميدي (تيد لاسو) و(ذا فلايت أتندانت) «المضيفة». وسيتنافس مسلسلا (مير أوف إيست تاون) «مير من إيست تاون» و(آي ماي ديستروي يو) «قد أدمرك» في فئة أفضل مسلسل قصير.

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