تيشيرت مبتكر يُخبرك بحالتك الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أعلنت شركة "زد تي إي" (ZTE) عن تطوير تيشيرت مبتكر يُخبر مرتديه بحالته الصحية.

وأوضحت الشركة الصينية أن التيشيرت المبتكر يعتمد على تقنية نسيج تتضمن مستشعرات صغيرة غير محسوسة مثبتة في القماش يمكنها مراقبة صحة مرتديها عن بُعد في الوقت الفعلي بسرعة شبكة 5G، علما بأن النسيج لا يحتوي على مكونات معدنية ويمكن وضعه في الغسالة.

ووفقا لشركة "زد تي إي"، الشريكة في مشروع YouCare، فإنه يتم تحليل "البارامترات البيولوجية الحيوية" بما في ذلك مجهود العضلات ومكونات العرق وإرسالها إلى الفرد بالإضافة إلى "وحدة التحكم عن بُعد"، التي تنظر في البيانات باستخدام البرامج الطبية.