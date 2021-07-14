فيفي عبده تحتفل بتخرج حفيدتها من الجامعة: عقبال ما أشوفك عروسة يا قلب تيتا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فرحتها بتخرج حفيدتها «شهد» من الجامعة.

ونشرت «فيفي» صورة حفيدتها «شهد» معلقة عليها: «ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقي في الدنيا ماعندكيش فكرة أنا فرحانة جدًا أن حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك على التخرج عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة بالتهنئة لها «مبروك.. عقبال ما تجوزيها.. حلوة أوي.. ربنا يحميهالك.. ماتجوزهالي».

فيفي عبده دون مكياج

والفنانة فيفي عبده عادة ما تشارك متابعيها بنشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمنها صورتها دون مكياج، وشاركت بها متابعيها عبر حسابها على «فيس بوك»،

ولم تكن المرة الأولى التي شاركت فيها «فيفي» متابعيها صورها بدون مكياج، إذ نشرت قبل ذلك عدة مرات خاصة خلال المرض، وظهرت وهي تغني وصففت شعرها «ذيل حصان»، وكانت مبتسمة، ورددت أغنية «رايداك».

وكتبت في تعليقها على الفيديو: «يا مساء الفل»، واستطردت، «إيه الجمال ده، أيوة بقى ويلا بقى، مساء عسلات وفلات من مصر أم الدنيا، ايسكوزمي»، وتفاعل مع فيفي عبده عبر الإعجابات والتعليقات، عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وكان من بين التعليقات: «يا ريت يا فيفي توبي»، وقال آخر: «انتي عاملة عملية تجميل في خدودك صح؟، و«أكيد ده فيلر الخدود أكيد الفلتر مش عامل الخدود دي».