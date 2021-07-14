لقائدي الدراجات النارية.. إطلاق سترة جلدية بوسادة هوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت شركة هيليت عن إطلاق السترة Roadster Airbag الجلدية الأنيقة والمجهزة بوسادة هوائية لحماية قائدي الدراجات النارية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أنه في حالة وقوع حادث تقوم الوسادة بعملها بحماية الجزء العلوي من الجسم بالكامل من الإصابات في غضون 100 مللي من الثانية.

وتضم السترة الجلدية الأنيقة نظام الوسادة الهوائية Turtle الشهير، كما أنها مزودة بواقيات على الظهر والمرفقين والكتفين. وفي النسخة السوداء يبلغ سمك جلد البقر 2ر1 ملم، بينما يستخدم جلد الجاموس بسمك 3ر1 ملم في النسخة، التي تظهر باللون البني Vintage، كما تضمن المواد المرنة في الذراعين والكتفين المزيد من الراحة وحرية الحركة.

وأعلنت هيليت أن سعر السترة Roadster Airbag الجلدية يبلغ 849 يورو.