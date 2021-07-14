عادات الحنة في فلسطين ولبنان.. طعام تراثي وعادات عبر الأجيال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت وفاء أبو رمضان، مصممة الأزياء الفلسطينية، إنه الاحتفال بالحنة أيام الأجداد كان يستمر لمدة 7 أيام، ولكن جرى اختصاره في الوقت الحالي إلى ليلة واحدة، وترسم الحنة للعروس والعريس أيضا، لافتة إلى أن أم العريس تصنع الحنة مع إجراء زفة صغيرة حتى بيت العروس من أجل الاحتفال قبل الفرح.

وأضافت «أبو رمضان» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الاحتفال يكون منفصلًا، فالرجال عند العريس والنساء عند العروس، ويزف الأصدقاء على أنغام أغاني الفولكور العريس والعروس.

وأشارت مصممة الأزياء الفلسطينية، إلى أنه جرى العرف في فلسطين أن يدفع العريس للعروس مهرًا تشتري به معظم الأشياء ولكن العريس يجهز المنزل بالكامل.

من جانبها ذكرت ريتا وكيم الحاج، الإعلامية اللبنانية، أن الرجل في الماضي كان يحضر كل الجهاز، ولكن في الوقت الحالي تنقسم مصاريف الجهاز على الطرفين، لافتة إلى أن بعض المناطق في لبنان خاصة الجنوبية تقدم فيها العروس الكبدية «النية» على المعازيم بعد أن تطبخها بنفسها من أجل الترحيب المعازيم، بجانب المشاوي والتبولة والمأكولات اللبنانية الشهيرة.

وأشارت الإعلامية اللبنانية خلالها استضافتها في نفس البرنامج، إلى أنه يكون الرقص في ليلة الحنة على الدبكة، ثم تحصل العروس على النقطة في ليلة الحنة، وترتدي الذهب لكي تحصل على صور تذكارية، مبينة أن هذه التقاليد متوارثة حتى الآن رغم تغير الأجيال.