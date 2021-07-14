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شاهد.. أبرز إطلالات النجوم من العرض الخاص لفيلم العارف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء مرسي

تألق العديد من النجوم بإطلالات مميزة، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "العارف- عودة يونس"، الذي أقيم منذ قليل بإحدى سينما القاهرة الجديدة.

- أحمد عز:

وارتدى الفنان أحمد عز بدلة باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

- كارمن بصيص:

كما طلت الفنانة كارمن بصيص بفستان باللون الاسود، كت بدون أكمام، ومزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- حازم إيهاب:

وظهر الفنان حازم إيهاب ببليزر باللون الأزرق ونسق أسفله قميص وبنطلون باللون الأبيض.

- هنادي مهنا:

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بليزر باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- أحمد خالد صالح:

ظهر الفنان أحمد خالد صالح ببليزر باللون الأزرق مع تيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الجينيز الغامق.

- كريم فهمي:

ارتدى الفنان كريم فهمي قميص بالألوان الأسود والأبيض والأصفر مع بنطلون باللون الأسود.

فيلم العارف بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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