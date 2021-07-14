شاهد.. أبرز إطلالات النجوم من العرض الخاص لفيلم العارف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء مرسي
تألق العديد من النجوم بإطلالات مميزة، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "العارف- عودة يونس"، الذي أقيم منذ قليل بإحدى سينما القاهرة الجديدة.
- أحمد عز:
وارتدى الفنان أحمد عز بدلة باللون الأزرق، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.
- كارمن بصيص:
كما طلت الفنانة كارمن بصيص بفستان باللون الاسود، كت بدون أكمام، ومزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.
- حازم إيهاب:
وظهر الفنان حازم إيهاب ببليزر باللون الأزرق ونسق أسفله قميص وبنطلون باللون الأبيض.
- هنادي مهنا:
وتألقت الفنانة هنادي مهنا بليزر باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.
- أحمد خالد صالح:
ظهر الفنان أحمد خالد صالح ببليزر باللون الأزرق مع تيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الجينيز الغامق.
- كريم فهمي:
ارتدى الفنان كريم فهمي قميص بالألوان الأسود والأبيض والأصفر مع بنطلون باللون الأسود.
فيلم العارف بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلم.