"سيد الرجال".. إطلالة هاجر أحمد بعد كتب الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة هاجر أحمد صور لها رفقة زوجها رجل اﻷعمال أحمد الحداد وهو محتضنها، بعد أيام من كتب الكتاب على حسابها بـ"فيسبوك"، معلقة على الصورة "سيد الرجال واحنهم واحسنهم خلقا"

وظهرت مرتدية فستان طويل باللون اﻷبيض، تميز قصته بإكمام، وبياقة من عند الكتف، وزينت اﻹطلالة بإكسسورات مكونة من سلسلة وحلق، واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون النيود الهاديء، واختارت أن يكون شعرها منسدل على كتفيها.

وارتدى زوجها رجل اﻷعمال أحمد الحداد قميص باللون الكحلي ومعه بنطلون جينز بنفس اللون، ونسق معهم ساعة.