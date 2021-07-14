هل ماء جوز الهند يساعد في الوقاية من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع استمرار وباء فيروس كورونا المستجد وإصابة الكثيرين، بدأ البعض البحث عن طرق أخرى لحماية أنفسهم من شراسة هذا الفيروس، ونتيجة لذلك، ظهرت أساطير مختلفة حول كيفية درء فيروس كورونا، إحداها خرافة عن ماء جوز الهند.

ويعتقد الكثير من الناس أن شرب ماء جوز الهند يعتبر قادرًا على منع الآثار السلبية لعدوى كورونا ويمكن أن يساعد في التعافي، نتيجة لذلك، أصبح جوز الهند عنصرًا نادرًا، في بعض البلدان حتى الأسبوع الأول من يوليو 2021، وفق ما ذكر موقع health.kompas.

اعترف العديد من الناجين من كورونا أن تناول ماء جوز الهند ساعدهم خلال الأوقات الحرجة عندما كانوا يعانون من الإصابة على سبيل المثال، حاكم ولاية ويست آتشيه بأندونيسيا، راملي الذي قال إنه يمكن أن يتعافى من عدوى فيروس كورونا بفضل الفوائد التي تم الحصول عليها من شرب ماء جوز الهند بانتظام بينما كان إيجابيًا لـ Covid-19 واعترف بأنه يشرب بانتظام ماء جوز الهند الممزوج بقليل من ملح الطعام وملعقة من العسل وقليل من عصير الليمون.

ثم قال إن فوائد ماء جوز الهند ساعدته على أن يكون إيجابيًا بالنسبة لـ COVID-19 في يونيو 2021، ووفقًا له ، فإن أحد مفاتيح الشفاء هو الحفاظ على الجسم الذي يتعافى عبر تناول السوائل بشكل جيد وكاف في جميع الأوقات.

عن طريق شرب ماء جوز الهند، يشعر أن جسمه لا يزال يحصل على سوائل إضافية ونضارة وطاقة من محتواه من السكر، فضلاً عن فوائد محتواه من المعادن والفيتامينات لتشجيعه التعافي.

قال الدكتور سيسيب جواليتا سورابساري، اختصاصي التغذية السريرية إنه لا يوجد دليل علمي على أن ماء جوز الهند يمكن أن يعمل كدواء، على الرغم من أنه قد يكون من الممكن القيام بذلك.

وتابع: "لذلك إذا كان هناك شعور بالتحسن، فهو في الواقع شيء شخصي وعلينا أن ننظر إليه بشكل شامل، فإن الاحتمال الأول هو أن هذا الشخص قد تناول بالفعل العلاج الموصى به"، منوهًا إلى أنه لا يقتصر العلاج دائمًا على Covid-19 في حالة التعافي من مرض كوفيد -19 ، يمكن أيضًا إعطاء الأدوية الداعمة من قبل الطبيب، ليس فقط شرب ماء جوز الهند، ولكن أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن يدعم الشفاء.