في اليوم العالمي لتقدير البقر.. فتيات يتفاعلن بالحضن لتخليصهم من الوحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر موقع «ناشيونال داي» أن اليوم 13 يوليو هو اليوم العالمي لتقدير البقر، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام تعلن الاحتفال به في أوقات أخرى من الشهر، دون التحقق من اليوم الذي يصنفه الموقع كاحتفالية كل عام.

وبحسب ناشيونال داي، فإن الأبقار تحظى باهتمام في هذا اليوم و يرتدي الناس مثل الأبقار ويقدمون لهم طعاما مجانيا، والبعض يحتضنهم، وهي تجربة مفعمة بالحيوية ظهرت مؤخرًا في بعض البلدان ويسعى البعض في هذه المناسبة لقضاء يوم كامل مع البقر حيث يقوم البالغون والأطفال على حد سواء بتقديم الوجبات وملاطفتهم.

حتى مصانع الألبان في جميع أنحاء البلاد انضمت إلى القطيع. إنهم يذكرون الجميع بالمنتجات الجيدة التي تجلبها الأبقار والمنتجين في طريقنا. إنها طريقة إيجابية للاحتفال واستخدام جانبي الجلد.

وتعتبر بعض الفتيات أن حضن البقر من الهوايات وهي أحدث التقاليع العالمية وظهرت في بعض دول أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الماضية، وتحولت إلى هواية لديهن بسبب إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الفترة الأخيرة.

وفي منتصف مارس الماضي كشف تقرير لموقع «واشنطن بوست» الأمريكي أن بعض الفتيات الأمريكيات أصبحن يلجأن إلى «حضن البقر» لتخليصها من حالة الوحدة والعزلة الاجتماعية، ويدفعن ما يصل إلى 75 دولارًا في الساعة مقابل جلسة معانقتهم بطرق مختلفة في العديد من المزارع المخصصة لهم.

وخلال الفترة الماضية شاركت بعض النساء تجاربهن مع هذه الخدمة الغريبة التي تقدمها مزارع الأبقار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد إقبالًا ملحوظًا وطلبات كثيرة لاحتضانها من قبل الفتيات، حيث تأثر الناس بشكل كبير من العزلة بسبب التباعد الاجتماعي، وأصبحوا يبحثون عن الراحة النفسية من خلال قضاء الوقت مع أبقار المزارع، حسبما أوردت صحيفة واشنطن بوست.