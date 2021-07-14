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الامارات | «لوفتهانزا» تتخلى عن عبارة «سيداتي.. سادتي» على متن رحلاتها

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برلين ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت «لوفتهانزا»، وهي أكبر مجموعة للملاحة الجوية في أوروبا، التخلّي عن عبارة «سيداتي.. سادتي» أثناء التوجّه بالحديث إلى الركّاب، حفاظاً منها على حياد الهوية الجندرية.

وقال ناطق باسم الشركة، إن «الطواقم ملزمة باعتماد خطاب يتوجّه إلى الركاب على اختلافهم»، مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة «بيلد».

وأفاد المصدر عينه بأن الإدارة تشجّع على الاستعاضة عن العبارة بتعابير، مثل «أيها الركاب الأعزاء» أو «صباح الخير»، مبرراً القرار بضرورة مجاراة «النقاش الجاري في المجتمع والاعتراف بالجميع على اختلافهم».

وأوضح الناطق باسم الخطوط الجوية التي تضمّ تحت رايتها شركات عدّة، مثل «أوستريين إيرلاينز» و«سويس» و«يورووينغز» و«براسل إيرلاينز»، أنه «مسار طويل سيستغرق بعض الوقت».

ولا ينطبق هذا القرار على الركاب فحسب، بل أيضاً على جميع العاملين في المجموعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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