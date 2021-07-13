ابنة «أحمد بدير» تنفي توجيه والدها نصائح لطلاب الثانوية.. والفنان يرد :« جراءة ووقاحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نفت سارة بدير، نجلة الفنان أحمد بدير، توجيه والدها نصائح لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع الامتحانات التي يشهدها الفترة الحالية طلاب المرحلة الثانوية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشاركت سارة أحمد بدير متابعيها صورة تظهر حساب ينتحل اسم والدها عبر موقع «فيس بوك» ويوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة قائلًا:«ربنا معاكم يا ولاد شدوا حيلكم».

وطالبت سارة أحمد بدير متابعيها بعمل بلاغات ضد الصفحة على فيسبوك حيث نشرت الصورة وعلقت عليها: «معلش ده ايه ده لا مؤاخذة، طيب هو طبعًا ربنا أكيد مع طلاب الثانوية العامة بس هو مين حضرتك، ريبورت الصفحة يا جماعة» بينما رد الفنان أحمد بدير على المنشور قائلًا:«منتحل شخصيتى وبيقول كلام على لسان ماقولتوش جراءة ووقاحة».

في أول حديث لها.. ابنة أحمد بدير لـ"الوطن": "مي العيدان تنمرت عليا"

وفي سياق منفصل، كانت نجلة أحمد بدير قد رفضت التنمر على والدها قائلة إنه أغلى ما في حياتها وخط أحمر، وذلك بعد تعرضه للتنمر من قبل الممثلة الكويتية «مي العيدان»، مضيفة أنها لم تعلم بما دونته «العيدان» إلا بعدما أرسل البعض من محبين الفنان في مصر ودول الخليج المنشور لها، واصفة ما فعلته الفنانة الخليجية بـ«التنمر» وأنه سلوك اجتماعي مرفوض ولا يليق.

وعبرت سارة بدير عن غضبها خلال تصريحات سابقة لـ«هن» معتبرة أن ما فعلته مي العيدان أظهر حب الجمهور المصري لوالدها الفنان أحمد بدير موجهة الشكر لهم:«شوفت تعليقاتكم ورسائلكم وحسيت فيها بغيرتكم وحبكم لوالدي وفخورة بيه وإنه قرر يعمل محضر بعد تعرضه للتنمر موضحة:«أنا بدعمه في القرار ده علشان مينفعش نكون سلبيين ونسكت على أي غلط».