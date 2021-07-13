منى زكي تكشف سر ابتعادها عن والدها في سن المراهقة: «كنت بعيش قصص حب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة منى زكي طبيعة العلاقة بينها وبين والدها الذي رحل منذ فترة بعد صراع مع المرض، قائلة: إنها تحبه بشدة وكانت شديدة القرب منه إلا أن فترة المراهقة حدث شيء أبعدهما عن بعضهما بسبب دخولها في قصص عاطفية وكانت تخجل من مصارحته بها.

وقالت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي «أنس بوخش» في برنامجه «ABtalKs» المذاع عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»: «كنت بحب والدي جدًا وكنا قريبين من بعض حتى فترة مراهقتي بعد أن أصبح لدي قصص حب، لذلك علاقتنا لم تعد قريبة مثل الأول، لأنني كنت أخجل من مصارحته بتلك الأمور».

منى زكي تبكي في ظهورها الأخير: بخاف من الحسد (فيديو)

وشاركت «منى» جمهورها أمس الاثنين، مقطع فيديو قصير من لقائها مع الإعلامي الخليجي، وظهرت خلاله وهي في نوبة بكاء أثناء حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، خاصة وقوفه بجانب والدها بعدما تعرض لوعكة صحية قبل وفاته، بالإضافة إلى الفترة الصعبة التى عاشتها مع والدها بسبب مرضه.

وظهرت منى زكي مؤخرًا عبر مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على هامش مشاركتها بحفل «Enigma»، الذي عقد منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وخلال الفيديو ظهرت «منى» وهي تستعرض وضعها مجموعة من أدوات التجميل الشخصية وتضعها على وجهها بينما قالت مازحة:«وأنا مش مصدقة إنى حطيت ميك أب لنفسي عدل لأول مرة».

وحققت منى زكي ظهورًا متميزًا من خلال دورها بمسلسلها «لعبة نيوتن» الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي 2021، وتناول قضايا اجتماعية شائكة تخص النساء من ضمنها قضايا الاغتصاب الزوجي والطلاق الشفهي وشارك فيه معها كل من محمد ممدوح، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.