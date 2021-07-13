القومي للمرأة يصدر بيانا بشأن مسلسل «ليه لأ»: «فن راق ومعاني إنسانية عظيمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشاد المجلس القومي للمرأة بالجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» معتبرًا أن ما قدمه المسلسل خلال أحداثه هو نوع من أنواع الفن الهادف والراقي، ويحمل معاني إنسانية عظيمة، ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

وخلال بيان أصدره المجلس، اليوم الثلاثاء، توجه القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة لجميع صناع عمل الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» بطولة الفنانة منة شلبى والفنان أحمد حاتم، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فتره عرضه.

ومن جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، عن بالغ سعادتها بالرسالة التي حملها المسلسل وما حققه المسلسل بعد عرضه، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة من خلال حلقات المسلسل، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل وإخراج.

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وذكر المجلس في بيانه، أن الدكتورة مايا مرسي، أشادت بفكرة المسلسل وطريقة الطرح السلسة معتبرة أن لها دور كبير في نجاحه ووصوله إلى قطاع عريض من الجمهور، وأضافت قائلة:«إن المسلسل نجح في تقديم الفن الهادف الراقي، الذي يحمل معاني ومبادئ إنسانية عظيمة ويعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، وعلى وجه خاص كفالة اليتيم وهي أحد القيم النبيلة التي نادت بها جميع الأديان».

وحقق مسلسل «ليه لأ2» نجاحًا كبيرًا بعد عرضه على إحدى منصات البث المنزلية وهو مسلسل ذو طابع اجتماعي، ويلقى الضوء على قضية مهمة، وهي قضية الأطفال الأيتام والتي ركز عليها خلال أحداثه حيث يرصد قصة «ندى» الفتاة التي ترغب في تكفل طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل.