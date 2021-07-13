الامارات | الشرطة الاميركية تنشر فيديو لانقاذ طفلة بعد نصف ساعة من اختطافها (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الاميركية تنشر فيديو لانقاذ طفلة بعد نصف ساعة من اختطافها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة لويزفيل الأميريكية مشاهد تظهر إنقاذ طفلة بالغة من العمر 6 سنوات بعد اختطافها.

وفي الفيديو الذي صورته كاميرا الجسد «​يرتديها أفراد الشرطة» يمكن سماع الطفلة وهي تبكي وتقول «أريد أبي».

وتمكنت الشرطة من إنقاذ الطفلة بعد 30 دقيقة من اختطافها، كما تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 40 عاما.

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