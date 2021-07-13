لماذا يمكن أن تكون الآثار الجانبية للجرعة الثانية أقوى من الأولى للقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تكون الآثار الجانبية مع لقاح كورونا أو أي لقاح مزعجة قليلاً، خاصة إذا كنت ممن لديهم حساسية، فقد يكون الألم وردود الفعل أكثر إزعاجًا، فبينما تم تطعيم البعض ضد فيروس كورونا، من المتوقع الآن أن يحصل الكثير منهم على جرعة ثانية في المرحلة التالية من التحصين.

وفي حين أن الجرعة الثانية من التطعيم ضرورية للغاية وثبت أنها وقائية ضد متغير دلتا المتحور، يفصل الخبراء الآن أنه بصرف النظر عن توقيت الجرعة الثانية، يمكن أن تكون الآثار الجانبية للجرعة أكثر كثافة بشكل كبير، في مقارنة بالجرعة الأولى، على الرغم من القلق، يقول العديد من الخبراء أن ردود الفعل القوية لا تدعو للقلق حقًا، وفقًا لموقع timesofindia.

-السبب وراء قوة آثار الجرعة الثانية

الحصول على الجرعة الثانية من لقاح الفيروس التاجي الخاص بك أمر ضروري لتأمين التحصين الكامل ضد الممرض الفيروسي، مع توفر معظم اللقاحات في شكل جرعتين، من المهم الحصول على اللقاح الثاني متى أمكنك ذلك.

تبدأ الجرعة الأولى من اللقاح في التفاعلات الالتهابية الضرورية وتبدأ في تكوين الأجسام المضادة، مع الجرعة الثانية، تدخل خلايا الذاكرة حيز التنفيذ، نظرًا لأنه يعمل على الحصول على أجسام مضادة مقوية أعلى، فإنه يتذكر العدوى من المرة الأولى، وبالتالي، يمكن أن يكون جهاز المناعة أكثر قوة ويؤدي إلى آثار جانبية أقوى وأكثر حدة، هذا هو السبب الأساسي في أن الجرعة الثانية يمكن أن تكون أقوى وتسبب آثارًا جانبية أكثر من المرة الأولى، على الرغم من الحصول على نفس اللقطة في المرة الأولى.

-يمكن أن تختلف الآثار الجانبية بناءً على اللقاحات

يعتقد الخبراء أيضًا أن الآثار الجانبية المختلفة هي ما تجعل لقاحات كورونا مختلفة عن اللقاحات الأخرى، بينما مع الحقن الأخرى، يتعرف الجهاز المناعي بشكل عام على العدوى وقد يستجيب بشكل أقل حدة، مع حقن لقاح كورونا، يمكن أن يكون رد الفعل شديدًا.

مع أنواع معينة من لقاحات كورونا، تحفز الجرعة الثانية استجابة مزدوجة، حيث تكون بعض الأجسام المضادة موجودة بالفعل في حين أن جرعة اللقاح تطلب من جهاز المناعة إنتاج المزيد من هذه الأجسام المضادة، مما يؤدي بالتالي إلى تضخيم الآثار الجانبية أو الأعراض لقد حصلت، من المرجح أن يحدث هذا النوع من التفاعل مع لقاحات mRNA في الوقت الحالي.

-كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات

بعد ذكر العوامل المحتملة، يجب أن نتذكر أيضًا أنه ليس كل أجهزة المناعة تعمل بنفس الطريقة، لذلك فإن هذا يجعل البعض عرضة لآثار جانبية أقسى وشدة من البعض الآخر.

يمكن أن يتسبب التركيب الجيني والتغيرات الهرمونية أيضًا في حدوث نوبات تفاعلية، فهذا هو نفس السبب الذي يجعل النساء يميلون إلى التعرض لآثار جانبية أكثر حدة من الرجال، فيمكن أن يكونوا أيضًا في الطرف المتلقي من المعاناة من آثار جانبية غير عادية مثل التغيرات في الدورة الشهرية وآلام البطن والغثيان.

ويمكن أن تظهر الآثار الجانبية أيضًا بطريقة مكثفة إذا لم تواجه أي تفاعلات مع الجرعة الأولى من اللقاح.

-هل تشير الآثار الجانبية الأشد إلى إصابة سابقة؟

تشير الأدلة الجديدة التي ظهرت بقوة إلى أن الناجين من كورونا ، الذين تم تطعيمهم، يميلون إلى التعرض لآثار جانبية أشد، أو الحصول على آثار جانبية خفيفة لفترة أطول، مقارنة بشخص تم تطعيمه دون إصابة سابقة.

ويمكن أن يحدث هذا لأنه مع وجود عدوى سابقة لـ كورونا، يمكن أن تكون بعض الأجسام المضادة موجودة بالفعل ويمكن أن يكون الجهاز المناعي مهيأ جيدًا لتحمل العامل الممرض، وبالتالي، يتخلص من الآثار الجانبية القوية والمزعجة، بينما تخضع الدراسة لمزيد من التحقيقات، يمكن أن تؤثر التجربة السابقة بالفعل على طريقة تفاعلك مع لقاح معين لـ COVID-19.

-ما هي الآثار الجانبية التي يمكن توقعها؟

تميل الآثار الجانبية للقاح إلى أن تكون آثارًا شبيهة بالإنفلونزا وتفاعلية المنشأ والتي تظل كما هي مع الجرعة الأولى والثانية، ومع ذلك ، كما لوحظ ، يمكن أن تكون الآثار الجانبية أشد وتختلف في شدتها.

يمكن أن يكون الألم في موقع الحقن، والتقرح، والتصلب، والحمى الخفيفة من الأعراض المتوقعة بعد الجرعة الأولى من اللقاح، كما أنها عادة ما تكون أولى علامات الالتهاب جنبًا إلى جنب مع الإرهاق والتعب والشعور بالضيق.

العديد من الذين تناولوا الجرعة الثانية من اللقاح يشهدون أيضًا على شعورهم بالإرهاق والرغبة في أخذ إجازة لمدة يومين، كما أبلغ قليلون أيضًا عن الشعور بالغثيان أو القيء بعد الحقنة الثانية. من المرجح أن يحدث الصداع والقشعريرة أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى أن ردود الفعل التحسسية يمكن أن تصيب الشخص في أي وقت بعد الجرعة، الأولى أو الثانية، والتي يجب على الناس الحذر منها.

-كيف يمكنك تحضير نفسك قبل الحصول على اللقاح.

قد تكون الآثار الجانبية للقاح مزعجة وتتطلب الراحة الكافية والتعافي، بغض النظر عن مدى صحتك أو مقاومتك للألم، في حين أنه من المقبول تمامًا الاستمرار في بقية يومك عندما تحصل على التطعيم، فإن الفكرة الحكيمة هي تجنب أي شيء "يضغط" على جهاز المناعة لديك، أو يزيد من إجهادك، وتأكد من عدم جدولة الأنشطة أو المهام التي تستغرق وقتًا أطول أو ربما تستنفدك.

نم جيدًا في الليلة السابقة للجرعة المقررة، وبعد حصولك على الجرعة، اشرب الكثير من الماء والسوائل المرطبة والطعام الذي سيكمل جسمك، كإجراء احترازي مطلق، حاول الاحتفاظ بيوم أو يومين بعد الضربة لمساعدة جسمك على التعافي تمامًا.