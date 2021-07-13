شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في اليوم الثامن من مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن، بداية من اليوم الأول إلى اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ74 لعام 2021، الذي افتتح بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وعلى السجادة الحمراء ظهرت العديد من الإطلالات للنجمات في اليوم الثامن، نستعرضها لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى، ووصف لكل إطلالة خلال السطور التالية:

- فاليري ليميركير:

ارتدت المطربة الفرنسية فاليري ليميركير فستانا طويلا باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-لينا خضري:

وطلت الممثلة الجزائرية لينا خضري بفستان باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-تيلدا سوينتون:

كما ظهرت الممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون ببدلة باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-أديل إكزاركوبولوس:

وتألقت الممثلة الفرنسية أديل إكزاركوبولوس بتوب باللون الفضي مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- نويمي ميرلانت:

أيضا ارتدت الممثلة الفرنسية نويمي ميرلانت فستانا باللون الفضي، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-إيزابيل أوبير:

وتألقت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير بفستان باللونين الفضي والأخضر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.