10 إشارات جسدية يجب أخذها بجدية.. أبرزها قرقرة معدتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أجسامنا ترسل إشارات باستمرار حول طريقة عمل أعضائنا وأنظمتنا الداخلية، ومع ذلك غالبًا ما نتجاهل ما تخبرنا به أجسادنا، وهذا خطأ كبير.

وهناك 10 إشارات ترسلها أجسادنا يجب أخذها بجدية، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- الهالات السوداء تحت العينين:

يمكن أن تظهر إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، لذا ينصح الأطباء بأن تنام ما لا يقل عن 7-8 ساعات كل ليلة.

ويمكن أيضا أن تكون أيضًا نتيجة لشيء مختلف تمامًا، مثل فقر الدم، ويحدث هذا عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، مما يجعل الجلد تحت العينين داكنًا.

2- تغير اللون على أصابعك:

إذا لاحظت أن أصابعك غالبًا ما يتغير لونها، فيجب أن تدرك أن هناك سببًا جادًا لذلك، وتعد هذه علامة على إصابتك بمتلازمة رينود، وهي حالة تسبب فيها درجات الحرارة المنخفضة تشنجات في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات في لون جلد أصابعك.

3- رؤية مشوشة:

إذا كانت عيناك تتعب في كثير من الأحيان وبدأت في ملاحظة أنك تجد نفسك أحيانًا غير قادر على التعرف على الأشخاص أو قراءة علامات الطريق من مسافة عادية، فمن المحتمل أن تكون قد أصبت بقصر النظر أو اللابؤرية، لذا يجب عليك زيارة طبيب العيون.

4- النقط أمام عينيك:

يمكن أن تظهر فجأة وفي كثير من الأحيان في وجود ضوء أبيض ساطع، لذا إذا استمررت في رؤيتها لأكثر من أسبوع، فاستشر أخصائي العيون، وقد يكون هذا مؤشرًا مبكرًا على إعتام عدسة العين أو مشاكل خطيرة أخرى في الرؤية.

5- قرقرة معدتك:

سبب قرقرة معدتك هو العمليات التي تحدث في الأمعاء، لذا إذا حدث هذا نادرًا، فلا داع للقلق، ولكن إذا وجدت أن معدتك تصدر ضوضاء بشكل منتظم أو إذا كانت مصحوبة بألم، فعليك مراجعة الطبيب على الفور.

6- تقشير الجلد:

يعد تقشير الجلد مؤشرًا على أن جسمك يفتقر إلى الفيتامينات، ولكن يمكن لنظام غذائي متوازن أن يعيد بشرتك بسرعة إلى حالتها الطبيعية، لذا إذا كان التقشير مصحوبًا بحكة، فأنت بحاجة إلى مراجعة الطبيب دون تأخير، لأنه من الممكن أن تكون مصابًا بعدوى فطرية.

7- فقدان حاسة الشم جزئيًا:

يحدث انخفاض حدة حاسة الشم لديك مع تقدمك في السن نتيجة لتلف الجهاز العصبي، ولكن إذا كنت صغيرًا نسبيًا وبدأت تلاحظ أنك تفقد حاسة الشم، يجب أن تذهب لزيارة الطبيب على الفور، ويمكن أن يكون نتيجة نزلة برد قوية أو عدوى فيروسية أخرى.

8- ارتعاش الجفون:

يمكن أن يشير ارتعاش الجفون لفترات طويلة إلى إرهاق عينيك، وللتغلب على هذا، يجب أن تغسل عينيك بضمادات قطنية مبللة بالماء البارد، لذا إذا لم ينجح ذلك واستمر الوخز، فيجب عليك طلب المساعدة من طبيب الأعصاب، لأنه من المحتمل أن يكون هذا علامة على وجود مشكلة خطيرة في جهازك العصبي.

9- رنين في أذنيك:

طنين الأذن هو شعور بطنين أو ضوضاء في أذنيك، ويحاول الكثير من الأشخاص عدم الالتفات إلى هذا الإحساس، معتقدين أنه لا يهدد صحتهم بأي شكل من الأشكال، ولكن من المحتمل جدًا أن يكون هذا الرنين المستمر ناتجًا عن مرض، ومع ذلك، فإن السبب الأكثر شيوعًا لرنين الصوت في أذنيك هو الضوضاء العالية المستمرة في أنواع معينة من بيئة العمل.

10- خلع مفصل الكتف:

تبدو مفاصل الكتف لدى بعض الأشخاص فضفاضة أو يمكن تحريكها في عدد غير عادي من الاتجاهات، وهذا مؤشر على عدم استقرار مفصل الكتف وهي حالة تخرج فيها كرة عظم الكتف من تجويف المفصل، وقد يكون السبب هو أن هؤلاء الأفراد قد ولدوا ببساطة بأربطة مرنة للغاية، أو قد يكون سببها إصابة رياضية، ومع ذلك، في كلتا الحالتين، هذه حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إصابات وخلع.