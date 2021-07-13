قصة «صورة وكلمة» أثاروا غضب لقاء الخميسي.. وما علاقة بيومي فؤاد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاقت صورة نشرتها الفنانة لقاء الخميسي تجمعها بزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، وابنهما، سخرية واسعة من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما أثار غضبها وانتقادها، لترد على هذه الانتقادات.

وكانت الصورة التي نشرتها الفنانة لقاء الخميسي مع زوجها ونجلها وعلقت «رجالي»، وأعاد نشرها أحد المواقع معلقًا «لقاء الخميسي تنشر صورة هي وابنها «معلقة» «رجالي»، ما أثار سخرية بعض رواد «فيس بوك» متهكمين على لفظ «معلقة» إذ زعموا أن الفنانة لقاء الخميسي أطلقت على نجلها اسم «معلقة».

وعلقت الفنانة لقاء الخميسي على سخرية البعض قائلة «الناس اللي بتفضل تشير البوست ده، الريبوست سخيف وإن دل على شيء فيدل على جهل القارئ باللغة العربية، ومافيهوش أي حاجة تستاهل الضحك والسخافة، واللي بيعمل كده هو فعلا شخص سخيف ومش لاقي حاجة يعملها».

وتابعت «لقاء» في تعليقها: «وبالمناسبة دي، الكلمة «مُعَلّقَةً» للي مش بيعرف عربي فصيح، جايه من عَلّق، يُعَلِقُ، لما تحبو تهزروا أو تنكتو اختارو حاجة تضحك بجد مش برخص، رسالة للى بيضحك: حضرتك تافه وجاهل، وبالمناسبة علشان الناس اللي بتهيص كلامي مش عن زميلي العزيز بيومي، لأني باحبه أنا بتكلم عن الناس الفاضية»، وذلك في إشارة إلى التعليق الذي أرفق على الصورة من حساب منسوب للفنان بيومي فؤاد ذكر فيه: «وفيها إيه يعني لما تسمي ابنها معلقة مش يمكن عند ربنا أحسن مني ومنك».

لقاء الخميسي تتحدث عن سن الأربعين

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، تحدثت في برنامج «معكم منى الشاذلي» عن سن الأربعين وعن المتنمرين بمن يتخطى هذا العام، مؤكدة أن سن الأربعين وما فوقه هو سن «القدرة العظيمة».

وأضافت «لقاء» خلال مقطع فيديو بث خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، أنه بعد الأربعين يصل الإنسان لسن الحكمة.

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي «مش معنى إن حضرتك دخلت الأربعين يبقى حضرتك كبرت وعجزت ولا تستطيع أن تفعل أي شيء، بل العكس أنت قادر على فعل كل شيء وبحكمة وبثقة أكبر».

وواصلت: «بطلوا تتكلموا عن السن، الأرقام مش كل حاجة»، مؤكدة أن الطاقة التي بداخل كل إنسان هي المقياس الحقيقي، والدافع الذي يجب أن تهتم به.