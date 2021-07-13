صورة مي حلمي مع «العريس المنتظر»: داخل السيارة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعدما كشفت الإعلامية مي حلمي، عن ارتباطها العاطفي مجددًا دون أن تكشف هوية هذا الرجل، واكتفت بالحديث عن ذلك عبر «إنستجرام» واستقبالها للتهنئة من متابعيها.

نشرت الإعلامية مي حلمي عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة ليديها وهي متشابكة مع يده أثناء قيادته للسيارة، دون أن تكشف عن ملامحهما، واكتفت بوضع «إيموشن» قلوب كثيرة.

مي حلمي تكشف عن زواجها قريبا

وعلى مدار الأيام الماضية نشرت الإعلامية مي حلمي عدة صور عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام» كشفت من خلالها عن ارتباطها العاطفي، واقتراب موعد زواجها وكتبت: «يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى» وأرفقت «إيموجي» لعروسين يتوسطهما قلب باللون الأحمر.

وقبل ذلك نشرت مقطع فيديو من آخر لقاء لها مع الإعلامية سارة الدنداروي في برنامج «Trendin» وكشفت خلاله عن علاقتها العاطفية وردت على سؤال وجه لها بـ«احتمال» وعلقت على المقطع: «بقى أكيد».

وحرصت مي حلمي على عدم كشف هوية الشخص الذي تستعد للزواج منه «مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين».

ونفت مي حلمي عودتها لطليقها الفنان الشاب محمد رشاد قبل أيام، إذ تلقت تعليقا من أحد متابعيها «أنتم بترجعوا لبعض وهتروشونا ولا ايه»، في إشارة لزوجها السابق المطرب محمد رشاد، وردت «مي»، على سؤال المتابعة، قائلةً: «أما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزيني أفرح في اللي جاي».