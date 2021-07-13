طريقة عمل الكيك بمكونات مناسبة للأعياد والاحتفالات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكيك لها أهمية لدى جميع الأشخاص حول العالم خاصة أنها أكلة متواجدة في جميع المطابخ والثقافات المختلفة، وهي من الأطعمة المصنوعة من الدقيق والسكر ومكونات أخرى، وتخبز بطرق مختلفة ومتعددة.

طريقة عمل الكيك

تحتوى مكونات الكيك الأكثر استخدامًا في المطبخ المصري على الدقيق والسكر والبيض والزبدة أو الزيت أو المارجرين والسائل وعامل تخمير.

وفي بعض المطابخ الأخرى تكون طريقة عمل الكيك من خلال صودا الخبز أو مسحوقه، وتشمل بعض المكونات والنكهات الإضافية الشائعة كالفواكه المجففة أو المسكرة أو الطازجة والمكسرات والكاكاو والمستخلصات مثل الفانيليا.

كما أن هناك الكثير من بدائل مكونات الكيك الأساسية من خلال الحشو بنكهات الفواكه أو المكسرات أو صلصات الحلوى «مثل كريمة المعجنات»، أو الكريمة والزبدة أو غيرها من كريمات الزينة أو الفاكهة المسكرة.

وغالبًا ما يتم تقديم الكيك كطبق احتفالي في المناسبات الاحتفالية والأعياد أو حفلات الزفاف وأعياد الميلاد بجانب أنواع مختلفة من الحلويات كالبسبوسة والتورتة.

وهناك أشكال متعددة لطريقة عمل الكيك بعضها يشبه الخبز وبعضها غني بالنكهات، والأولى هي طريقة تقليدية قديمة ظهرت في العديد من البلدان.

و أطلق الإغريق القدماء على الكيك اسم «plakous» ومعناها «الخبز المسطح» وكان يخبز بالطحين الممزوج بالبيض والحليب والمكسرات والعسل.

وكان لديهم أيضًا كيكة تسمى «ساتورا» وهي كعكة مسطحة وغنية بالحليب وخلال الفترة الرومانية أصبح اسم الكيكة «مشيمة» وهو مصطلح مشتق من المصطلح اليوناني.

وطريقة عمل الكيك في إنجلترا كانت عبارة عن خبز وحليب، وكانت تصنع قديمًا في شكل دائري وتقلب الكعكة مرة واحدة أثناء الطهي على الطريقة المصرية.

مكونات طريقة عمل الكيك

كوب من السكر.

كوب من الزيت الفاتح أو زيت الذرة.

كوب من اللبن «أو يمكن إضافة البرتقال على حسب الرغبة».

كمية قليلة من الڤانيليا والبيكنج بودر.

4 حبات من البيض.

2 كوب من الدقيق.

طريقة عمل الكيك

ـ ضعي الـ 4 بيضات مع كوب ماء في الخلاط ومعهم القليل من الملح ثم نقوم بضربهم جيدًا في الخلاط ثم نضيف الخل.

ـ استمري في خلط المكونات في الخلاط إلى أن يأخذ لون فاتح ثم نضع السكر بالتدريج ونستمر فى الخلط.

ـ ضيفي الزيت ومن بعده الحليب ونواصل الضرب وننخل الدقيق ومعه كيس البكينج بودر فى وعاء عميق.

ـ اخلطي المكونات الأخرى جيدًا وضيفي الدقيق والبكينج بودر فى الخلاط.

ـ تبطن الصينية بالزيت مع رشة دقيق ثم نصب الخليط فى بولة لنتأكد من اختلاط الدقيق بالسوائل ونصبه فى الصينية.

ـ يمكن إضافة النسكويك على نصف كوب من الخليط ثم نمزجهم جيدًا ونقوم بعد ذلك بإضافته بشكل عشوائى على الخليط.

ـ ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لـ 45 دقيقة.

ـ تقدم الكيك باردة مع الشاى أو مع العصائر حسب ما تفضله عائلتك.