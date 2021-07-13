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طريقة عمل يخنة اللحمة.. يمكنك تحضيره بهذه الوصفات

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل يخنة اللحمة من الأكلات المهمة هذه الأيام، إذ أنها ترتبط أيضًا بموسم عيد الأضحى المبارك، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة، دون مجهود كبير، كما أنه يمكن تحضيرها بأكثر من وصفة مختلفة، مع إضافة الكثير من المواد الغذائية المهمة لها مثل البصل أو تحضيره بالخضار وغيرهما من وصفات مختلفة أيضًا.

يخنة اللحمة بالبصل

مقادير عمل يخنة اللحمة بالبصل

1 كيلو لحم بتلو مكعبات

نصف كيلو بصل قاورمة 

2 ثمرة بصل متوسط الحجم شرائح رفيعة

4 فص ثوم مفروم 

1 كوب مشروم ناضج شرائح

4 ملعقة كبيرة صويا صوص 

2 ملعقة زيت نباتي 

2 ملعقة كبيرة خل 

نصف باقة كزبرة خضراء مفرومة 

2 ملعقة صغيرة سكر 

1 ملعقة زبدة 

التوابل

ملح وفلفل 

بهارات لحم 

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون 

نصف ملعقة كزبرة جافة 

حبهان مطحون 

طريقة عمل يخنة اللحمة بالبصل

يشوح البصل الشرائح في الزبدة ويترك حتى يذبل.

ثم يضاف الجزر ورشة السكر ويقلبو جيدا حتى يتكرمل الجزر مع البصل.

ثم تضاف مكعبات اللحمة وتشوح جيدا مع كل التوابل.

ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدا.

ثم يضاف الصويا صوص ويقلب الخليط جيدا ويتبل بالملح والفلفل.

ثم يضاف قليل من الماء المغلي ويقلب جيدا ويترك حتى تمام النضج.

ثم يضاف البصل القاورما والجزر القاورما المشوحين في الزيت ويقلبو جيدا.

ثم يوضع كل الخليط في الطاجن ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم مع الأرز الأبيض.

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يخنة اللحمة بالبطاطس

مقادير عمل يخنة اللحمة بالبطاطس

لحمة 

بطاطس 

جزر 

ورق لورا 

زنجبيل بودرة 

حبهان 

بصل 

عصير طماطم 

سمن

ملح 

فلفل أسود 

طريقة عمل يخنة اللحمة بالبطاطس

شوحى البطاطس فى السمنة على النار.

ضيفى البصل والجزر واللحمة وورق اللورا والحبهان والزنجبيل.

ضيفى الماء واتركى اللحمة حتى قرب تمام النضج.

ضيفى الطماطم والملح والفلفل الأسود حتى تتسبك ثم قدمى اليخنة عند تمام النضج.

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يخنة اللحمة بالخضار

مقادير عمل يخنة اللحمة بالخضار

مكعبات لحم مسلوق و مصفى

3 معالق كبيرة من الزيت النباتي

4 أكواب من مرق اللحم

ملعقة صغيرة من الروزماري المجفف

ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف

ربع ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة ملح 

بطاطس مقطعة مكعبات متوسطة

جزر مقطع دوائر

طماطم مقشرة ومفرومة ناعم

4 أعواد من الكرفس المفروم

بصل مفروم

ملعقتان من النشا

ملعقتان صغيرتان من الماء البارد

طريقة عمل يخنة اللحمة بالخضار

تسخين الزيت في إناء على نار متوسطة وشوحي اللحم المسلوق حتى يتحمر.

ضيفي البصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق.

ضيفي الجزر والبطاطس والروزماري والملح والفلفل الأسود والبقدونس المجفف مع التقليب الجيد.

ضيفي الطماطم ومرق اللحم واتركهما على النار حتى يبدأ بالغليان.

خففي النار وغطي الإناء واتركيه لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الجزر والبطاطس.

اخلطي النشا بالماء البارد ثم يصب المزيج فوق الإناء مع التقليب، ثم تركهما على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتكاثف المرقة.

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يخنة اللحمة بالحمص

مقادير عمل يخنة اللحمة بالحمص

لحمة قطع متوسطة 

حمص مسلوق 

كوسة شرائح 

سمن

عصير طماطم 

بصل 

ثوم 

بهارات 

ملح 

فلفل أسود 

طريقة عمل يخنة اللحمة بالحمص

شوحى اللحمة مع البصل فى السمنة على النار

ضيفى الملح والفلفل الأسود والبهارات و القليل من الماء واتركى الخليط لينضج

شوحى الكوسة مع الثوم وضيفى الحمص ثم عصير الطماطم

ضيفى خليط الخضار لخليط اللحمة فى بايركس وضعيه فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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