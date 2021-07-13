طريقة عمل البسبوسة.. وأصل نشأتها الشرقية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل طرق الحلويات الشرقية، والأكثر شهرة في مصر، وتعرف في بعض البلدان العربية باسم الهريسة أو الريفاني باللغة التركية أو رافاني كما يطلق عليها في اللغة اليونانية.

طريقة عمل البسبوسة قد تكون مختلفة بحسب الرغبة والثقافة الشعبية فالبعض يضع ضمن مكوناتها شراب السكر وهو بشكل اختياري، والبعض يفضل وضع ماء زهرة البرتقال أو ماء الورد، أما البسبوسة بشراب السكر فهذا الطبق شائع جدًا في مصر.

وتعتبر البسبوسة من أهم الحلويات التي يهتم بها المطبخ المصري، كما أنها جزء من مطبخ شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تحت أسماء مختلفة وتعرف في بعض الدول باسم الريفاني.

وغالبًا ما يطلق على البسبوسة اسم الهريسة في المغرب العربي، وبعض البلدان العربية وهناك وصفات أخرى مختلفة لعمل البسبوسة تتطلب إضافة رقائق جوز الهند.

ويفضل البعض في طريقة عمل البسبوسة أن يكون من ضمن مكوناتها «جوز الهند»، وتعتبر من الأكلات الشرق أوسطية السهلة واللذيذة، وتصنع من السميد وجوز الهند المبشور لتكون لها نكهة حلوة وجوزية مغطاة بجوز الهند المبشور واللوز وشراب السكر، لتأخذ ملمس رطب ولذيذ وتعتبر بسبوسة جوز الهند مفضلة بشدة في المطبخ المصري.

البسبوسة هي حلوى شهيرة في دول الشرق الأوسط، ويقول البعض إنها نشأت في تركيا وتعرف باسم كعكة ريفاني في بعض دول البحر الأبيض المتوسط، ونشأت في عهد الإمبراطورية العثمانية، وأول طريقة لصنعها كانت على شكل الماس تقليديًا من خليط السميد ثم تُحلى بشراب السكر بعد خبزها.

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مكونات البسبوسة

نصف كوب سكر أبيض.

1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل البسبوسة العادية

1. في وعاء، اخلطي السميد مع الزبدة المذابة برفق بأطراف أصابعك دون تحويلها إلى عجينة.

2. ثم نضيف السكر والعسل والزبادي والبيكنج باودر ونخلطهم جميعًا معًا.

3. افردي الزبدة على صينية فرن ثم اسكبي المزيج في هذه الصينية.

4. اضبطي الفرن على 200 درجة، وضعي خلطة البسبوسة فيه لمدة 30 دقيقة.

5. عندما يتحول لون الخليط للون الذهبي فهو أصبح جاهزا للظهور.

6. في غضون ذلك، يتم تحضير شراب البسبوسة، وإليك الطريقة:

اغلي الماء والسكر، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة دقيقة أخرى.

7. أخيرًا نضيف الزبدة إلى الشراب مباشرةً قبل سكبه على البسبوسة.

يمكنك تزيين البسبوسة بالمكسرات المفضلة لديك والشراب الإضافي.

طريقة عمل البسبوسة في البيت بدون بيض

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة وسنقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك.

مكونات عمل البسبوسة

كوب سكر

كوب دقيق

كوب زبادي

ليمون

ماء

½ كوب زيت ⁠

فانيليا ⁠

ربع ملعقة كربونات ⁠

½ كوب سودانى بدون ملح ⁠

طرية عمل البسبوسة

- فى وعاء مناسب نضع السكر، الزبادى، والزيت ونضربهم جيدا، ونضيف السميد والكربونات والفانيليا مع الاستمرار بالضرب، ويضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى.

- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ونضع السودانى فوقه، ويدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمدة 40 دقيقة.

- لعمل الشربات فى إناء على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا.

- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار.

- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها، ونقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى.⁠

طريقة عمل البسبوسة العادية

تعتبر البسبوسة من أسهل الحلويات التى تفضل إعدادها ربة المنزل فهي غير مكلفة ولا تأخذ منها مجهود، ولا تحتاج لوضعها فى الفرن وقت طويل.

طريقة عمل البسبوسة العادية

3 كوب سميد بسبوسة.

4 ملعقة كبيرة سمن.

1 كوب حليب.

1 كوب سكر ناعم.

¼ كوب جوز هند ناعم.

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

مقادير عمل الشربات

1 كوب سكر.

½ كوب ماء.

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل البسبوسة العادية

- نضع المكونات الصلبة ونمزجها معا، وفي وعاء جانبي نمزج الزبدة مع الحليب ويُحرّك المزيج جيدًا.

- تضاف المكونات الصلبة إلى خليط الحليب والزبدة وتحرك جيد ويُسكب المزيج في صينية.

- نضعه على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا.

- إخراجها من الفرن ويُسكب العسل المبرّد على وجهها.

- توضع لتبرد تمامًا، وتقطّع وتُقدّم.

طريقة تحضير الشربات

- نضيف السكر والماء إلى إناء، ونغلي المزيج ونتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و8 دقائق.